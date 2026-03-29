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從不副署到不動支 學者憂朝野對立加劇

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

立法院同意先動支卅八項重大新興計畫，但行政院卻堅持不動。東吳大學教授蘇子喬認為，雖然正本清源之道，還是朝野應盡快審議總預算案，只是在朝野明顯對立下，行政院很容易被解讀是政治對抗動作。台北大學教授劉嘉薇指出，立法院的公決案雖沒有法律強制力，但已是政治上的承諾，足以約束立法院未來審議總預算時，不凍刪新增計畫。

東吳大學大學政治系教授蘇子喬說，以公決案同意可先動支部分預算，過去確實從未發生過，從憲政研究學者的角度來看，真的是很尷尬的狀況。

蘇子喬指出，政府的預算案應該是一整個年度的整體財政規畫，若抽出一部分通過執行，法理上的確可能造成行政部門失去預算執行的自主性；尤其此例一開，若立法院再一點一點執行，更將造成行政部門執行預算的裁量空間整個受限，行政院的主張不無道理。

蘇子喬也認為，這些新增計畫都是行政院想要的項目，如今不動用不執行，在朝野政治明顯對立的當下，很容易被解讀是政治對抗的動作；尤其從近期「不副署」等例子更加顯示，只要立院的決定有任何與法律規定不完全一致時，行政部門就是找法律的空隙來主張其自主性。

台師大政研所教授曲兆祥指出，行政和立法部門的預算僵局，在一般國家應該是可以協調的；但是目前台灣的朝野情況非常特殊，執政黨完全不讓步，在野黨也抵死一步不讓，幾乎所有可溝通管道都已關閉，只剩各自喊價。

曲兆祥說，對在野黨來說，同意先執行七一八億元，已是可做出的讓步了；面對柯文哲案的新發展，民眾黨恐怕更不會願意再讓步。

台北大學公共行政及政策學系教授劉嘉薇分析，行政院不公告、不動支，是希望預算支出以法定程序為依據，主張立法院的公決案難以取而代之。但是預算法第五十四條有新興計畫須於本年度預算完成審議程序後始得動支的規定，但也有「經立法院同意者，不在此限」的但書，足以解套。

劉嘉薇說，立法院的公決案雖沒有法律強制力，但已是政治上的承諾，同時有紀錄，足以約束立法院未來審議總預算時，不凍刪新增計畫；而且面對選舉年，若刪了預算恐怕社會觀感會更差，立法院不至於反悔。

朝野 蘇子喬 東吳大學 立法院 行政院 新興計畫

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