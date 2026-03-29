聽新聞
0:00 / 0:00

藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇劉懿萱／台北報導

行政院遲未執行七一八億元的新興計畫預算，國民黨立委評估，如此操作對執政黨選舉當然會有負面影響，人民看得清楚，政府若只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民眾黨人士指出，面對審查中央政府總預算，白營一度有鬆動意願，卻在上周發現，相關公文根本卡在行政院。

國民黨立委林沛祥表示，行政院過去一再強調新興計畫會斷炊、會影響民生，講得聲淚俱下，結果立法院已經放行預算了，現在反而是行政院自己不動；這樣的手法幾乎是在重演過去大罷免時的惡劣行徑，先放大危機、製造恐慌，再把責任往外推。

國民黨立委王鴻薇表示，新興計畫預算通過卻不執行，擋預算的是行政院。她說，ＴＰＡＳＳ還在執行，由縣市政府墊款，政院現在賴皮中；育兒津貼的部分若不執行，帳應記在行政院的頭上。

王鴻薇指出，汛期將至，行政院當時針對治水預算稱有多重要，預算給了，政院卻不肯用，若是今年不幸有水災、風災，責任要由行政院負責。若突然出現天災，別再怪沒給預算，迴力鏢會打到行政院自己。

白營人士指出，上周就已經發現，主計總處動支新興預算的公文根本沒有下達到部會，流程卡在行政院，他們不滿政院強硬態度，因此總預算實質審查就並非目前首要任務。民眾黨團總召陳清龍說，盼卓揆苦民所苦，別把民眾的權益拿來政治操作。

民進黨立委鍾佳濱表示，沒有當年度總預算案拖到當年三月還沒審的例子，未來審預算時只要刪減任何一毛錢，就找不回來，誠懇呼籲藍白保證，只要同意先行動支的，未來審議時就不予減列，才不會自打耳光。

鍾佳濱 林沛祥 王鴻薇 行政院 國民黨 新興計畫

延伸閱讀

718億新興計畫預算政院遲遲不動 林沛祥：當初聲淚俱下 是在演戲？

藍白提案促動支718億新興計畫預算 逕付二讀交付協商

聯合報社論／卓榮泰談合法性，如同詐團宣導反詐騙

傳718億新興計畫月底執行　卓榮泰仍盼速通過總預算

相關新聞

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

立法院六日同意行政院先行動支卅八項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票案。但時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院中，行政院堅持「公決案不是法律案」，稱預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具有高度不確定性，必須盡速審議中央政府總預算。

新聞眼／卡住錢袋 賴政府拿通勤族當政治籌碼

行政院ＴＰＡＳＳ通勤月票曾是蔡政府最受好評的德政，如今賴政府卻把這作為「政治人質」，中央政府將已通過的相關預算，以行政手段、技術性扣壓，錢不發下去，地方政府新興計畫自然也無法推動，以此逼迫藍白就範、通過今年度的總預算案；執政黨永無止境的政治操作，結果犧牲的是全台小老百姓的權益。

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

中央七一八億新興計畫預算延宕，其中包含防洪治水經費，南投、台南和宜花都呼籲盡速通過相關預算，好因應即將來臨的汛期。南投縣長許淑華說，攸關民生安全的治水防洪預算，具高度急迫性，不能因預算攻防延宕，既然連核能政策都可因現實修正，攸關民生安全的預算更不應延宕。

藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

行政院遲未執行七一八億元的新興計畫預算，國民黨立委評估，如此操作對執政黨選舉當然會有負面影響，人民看得清楚，政府若只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民眾黨人士指出，面對審查中央政府總預算，白營一度有鬆動意願，卻在上周發現，相關公文根本卡在行政院。

從不副署到不動支 學者憂朝野對立加劇

立法院同意先動支卅八項重大新興計畫，但行政院卻堅持不動。東吳大學教授蘇子喬認為，雖然正本清源之道，還是朝野應盡快審議總預算案，只是在朝野明顯對立下，行政院很容易被解讀是政治對抗動作。台北大學教授劉嘉薇指出，立法院的公決案雖沒有法律強制力，但已是政治上的承諾，足以約束立法院未來審議總預算時，不凍刪新增計畫。

財政告急 各縣市被迫代墊TPASS補助

新興計畫預算在行政院卡關，全台ＴＰＡＳＳ通勤月票補助款遲未到位，各縣市政府被迫代墊數億元，財政壓力瀕臨極限，多數縣市預估經費僅能支撐至五、六月。基隆市已率先追加預算備戰，台南則憂心須舉債支應。地方政府一致呼籲中央盡速撥款，避免補助中斷衝擊通勤族權益，也防止地方民生建設因財政排擠受阻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。