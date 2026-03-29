藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

行政院遲未執行七一八億元的新興計畫預算，國民黨立委評估，如此操作對執政黨選舉當然會有負面影響，人民看得清楚，政府若只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民眾黨人士指出，面對審查中央政府總預算，白營一度有鬆動意願，卻在上周發現，相關公文根本卡在行政院。

國民黨立委林沛祥表示，行政院過去一再強調新興計畫會斷炊、會影響民生，講得聲淚俱下，結果立法院已經放行預算了，現在反而是行政院自己不動；這樣的手法幾乎是在重演過去大罷免時的惡劣行徑，先放大危機、製造恐慌，再把責任往外推。

國民黨立委王鴻薇表示，新興計畫預算通過卻不執行，擋預算的是行政院。她說，ＴＰＡＳＳ還在執行，由縣市政府墊款，政院現在賴皮中；育兒津貼的部分若不執行，帳應記在行政院的頭上。

王鴻薇指出，汛期將至，行政院當時針對治水預算稱有多重要，預算給了，政院卻不肯用，若是今年不幸有水災、風災，責任要由行政院負責。若突然出現天災，別再怪沒給預算，迴力鏢會打到行政院自己。

白營人士指出，上周就已經發現，主計總處動支新興預算的公文根本沒有下達到部會，流程卡在行政院，他們不滿政院強硬態度，因此總預算實質審查就並非目前首要任務。民眾黨團總召陳清龍說，盼卓揆苦民所苦，別把民眾的權益拿來政治操作。

民進黨立委鍾佳濱表示，沒有當年度總預算案拖到當年三月還沒審的例子，未來審預算時只要刪減任何一毛錢，就找不回來，誠懇呼籲藍白保證，只要同意先行動支的，未來審議時就不予減列，才不會自打耳光。