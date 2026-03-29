聽新聞
0:00 / 0:00

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

聯合報／ 記者江良誠王燕華吳淑玲／連線報導
去年豪雨曾水淹南投市貓羅溪沿岸低窪地區，縣長許淑華籲請行政院盡速執行預算，系統性治水。圖／聯合報系資料照片
去年豪雨曾水淹南投市貓羅溪沿岸低窪地區，縣長許淑華籲請行政院盡速執行預算，系統性治水。圖／聯合報系資料照片

中央七一八億新興計畫預算延宕，其中包含防洪治水經費，南投、台南和宜花都呼籲盡速通過相關預算，好因應即將來臨的汛期。南投縣長許淑華說，攸關民生安全的治水防洪預算，具高度急迫性，不能因預算攻防延宕，既然連核能政策都可因現實修正，攸關民生安全的預算更不應延宕。

許淑華呼籲，汛期將至，中央應盡速排除政治僵局，穩定支持治水與基層建設，南投縣境內涵蓋濁水溪與大肚溪兩大流域，主支流分布密集，河川整治工程動輒數十億元經費，且規畫期程長，非地方政府財力能負擔。

針對預算僵局，許淑華認為，行政院對立法院通過的預算出現「選擇性執行」情形，影響地方建設推動。她說，治水防洪是與時間賽跑的工程，行政院應依既有計畫持續推動相關建設，確保河川疏濬、堤防強化等工程不中斷，以免災害發生後才檢討。

許淑華以花蓮馬太鞍溪去年堰塞湖潰堤為例，凸顯中央與地方合作的重要性。她指出，南投清水溪上游同樣存在堰塞湖風險，雖位於雲林草嶺，但一旦崩塌，首當其衝的將是下游南投竹山地區，跨縣市治理更顯關鍵。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，馬太鞍溪是中央管理河川，有四條排入花蓮溪的野溪由縣府配合治理，皆已納入三百億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」；至於七一八億元新興計畫先行動支的部分，有部分屬於國家氣候變遷調適政策的流域綜合治理計畫，縣府也提出很多計畫爭取，希望經費早日到位、早日改善。

去年鳳凰颱風造成宜蘭近十五年來最嚴重水患，代理縣長林茂盛說，行政院長卓榮泰的協助，宜蘭縣民都看到，也非常感謝；汛期將至，也期盼院長持續協助宜蘭治水，讓宜蘭人免於淹水恐懼。

台南市府表示，中央總預算未過，立即衝擊今年十七點二億元治水預算，如果補助不下來，台南須借錢來補，呼籲立法院應盡速讓中央總預算審議通過，讓地方治水經費能順利到位，提升防洪量能，降低水患威脅。

馬太鞍溪 花蓮 治水 許淑華 新興計畫

延伸閱讀

718億新興計畫預算政院遲遲不動 林沛祥：當初聲淚俱下 是在演戲？

政院核定 宜蘭羅東鐵路升級高架化

藍白提案促動支718億新興計畫預算 逕付二讀交付協商

立委爭取提高台東計畫補助比例 獲交通部正向回應

相關新聞

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

立法院六日同意行政院先行動支卅八項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票案。但時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院中，行政院堅持「公決案不是法律案」，稱預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具有高度不確定性，必須盡速審議中央政府總預算。

新聞眼／卡住錢袋 賴政府拿通勤族當政治籌碼

行政院ＴＰＡＳＳ通勤月票曾是蔡政府最受好評的德政，如今賴政府卻把這作為「政治人質」，中央政府將已通過的相關預算，以行政手段、技術性扣壓，錢不發下去，地方政府新興計畫自然也無法推動，以此逼迫藍白就範、通過今年度的總預算案；執政黨永無止境的政治操作，結果犧牲的是全台小老百姓的權益。

藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

行政院遲未執行七一八億元的新興計畫預算，國民黨立委評估，如此操作對執政黨選舉當然會有負面影響，人民看得清楚，政府若只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民眾黨人士指出，面對審查中央政府總預算，白營一度有鬆動意願，卻在上周發現，相關公文根本卡在行政院。

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

中央七一八億新興計畫預算延宕，其中包含防洪治水經費，南投、台南和宜花都呼籲盡速通過相關預算，好因應即將來臨的汛期。南投縣長許淑華說，攸關民生安全的治水防洪預算，具高度急迫性，不能因預算攻防延宕，既然連核能政策都可因現實修正，攸關民生安全的預算更不應延宕。

財政告急 各縣市被迫代墊TPASS補助

新興計畫預算在行政院卡關，全台ＴＰＡＳＳ通勤月票補助款遲未到位，各縣市政府被迫代墊數億元，財政壓力瀕臨極限，多數縣市預估經費僅能支撐至五、六月。基隆市已率先追加預算備戰，台南則憂心須舉債支應。地方政府一致呼籲中央盡速撥款，避免補助中斷衝擊通勤族權益，也防止地方民生建設因財政排擠受阻。

從不副署到不動支 學者憂朝野對立加劇

立法院同意先動支卅八項重大新興計畫，但行政院卻堅持不動。東吳大學教授蘇子喬認為，雖然正本清源之道，還是朝野應盡快審議總預算案，只是在朝野明顯對立下，行政院很容易被解讀是政治對抗動作。台北大學教授劉嘉薇指出，立法院的公決案雖沒有法律強制力，但已是政治上的承諾，足以約束立法院未來審議總預算時，不凍刪新增計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。