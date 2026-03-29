新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

中央七一八億新興計畫預算延宕，其中包含防洪治水經費，南投、台南和宜花都呼籲盡速通過相關預算，好因應即將來臨的汛期。南投縣長許淑華說，攸關民生安全的治水防洪預算，具高度急迫性，不能因預算攻防延宕，既然連核能政策都可因現實修正，攸關民生安全的預算更不應延宕。

許淑華呼籲，汛期將至，中央應盡速排除政治僵局，穩定支持治水與基層建設，南投縣境內涵蓋濁水溪與大肚溪兩大流域，主支流分布密集，河川整治工程動輒數十億元經費，且規畫期程長，非地方政府財力能負擔。

針對預算僵局，許淑華認為，行政院對立法院通過的預算出現「選擇性執行」情形，影響地方建設推動。她說，治水防洪是與時間賽跑的工程，行政院應依既有計畫持續推動相關建設，確保河川疏濬、堤防強化等工程不中斷，以免災害發生後才檢討。

許淑華以花蓮馬太鞍溪去年堰塞湖潰堤為例，凸顯中央與地方合作的重要性。她指出，南投清水溪上游同樣存在堰塞湖風險，雖位於雲林草嶺，但一旦崩塌，首當其衝的將是下游南投竹山地區，跨縣市治理更顯關鍵。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，馬太鞍溪是中央管理河川，有四條排入花蓮溪的野溪由縣府配合治理，皆已納入三百億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」；至於七一八億元新興計畫先行動支的部分，有部分屬於國家氣候變遷調適政策的流域綜合治理計畫，縣府也提出很多計畫爭取，希望經費早日到位、早日改善。

去年鳳凰颱風造成宜蘭近十五年來最嚴重水患，代理縣長林茂盛說，行政院長卓榮泰的協助，宜蘭縣民都看到，也非常感謝；汛期將至，也期盼院長持續協助宜蘭治水，讓宜蘭人免於淹水恐懼。

台南市府表示，中央總預算未過，立即衝擊今年十七點二億元治水預算，如果補助不下來，台南須借錢來補，呼籲立法院應盡速讓中央總預算審議通過，讓地方治水經費能順利到位，提升防洪量能，降低水患威脅。