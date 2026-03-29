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財政告急 各縣市被迫代墊TPASS補助

聯合報／ 記者楊正海林媛玲陳俊智陳敬丰吳淑玲郭韋綺游明煌／連線報導
新興計畫預算動支公文卡在行政院，地方政府被迫代墊TPASS款項。記者許正宏／攝影
新興計畫預算動支公文卡在行政院，地方政府被迫代墊TPASS款項。記者許正宏／攝影

新興計畫預算在行政院卡關，全台ＴＰＡＳＳ通勤月票補助款遲未到位，各縣市政府被迫代墊數億元，財政壓力瀕臨極限，多數縣市預估經費僅能支撐至五、六月。基隆市已率先追加預算備戰，台南則憂心須舉債支應。地方政府一致呼籲中央盡速撥款，避免補助中斷衝擊通勤族權益，也防止地方民生建設因財政排擠受阻。

基隆市府本月初追加二點五四億元預算送審，市長謝國樑說，ＴＰＡＳＳ攸關基隆十萬通勤族權益，就算中央這筆錢憑空消失，地方也要設法補起來，確保市民通勤無虞，全年不會斷炊。

北市府表示，為維持ＴＰＡＳＳ運作，已代墊近二點五億元，其他像體育局等向中央申請的計畫，得等補助到位才能啟動；中央應盡速撥付補助，確保通勤族權益，避免影響市政建設。

新北市交通局提醒「ＴＰＡＳＳ為行政院計畫」，直接補貼民眾搭乘公共運輸，目前已代墊一點二八億元，盼中央體諒公共運輸業者營運壓力；局長鍾鳴時說，自籌款僅能支應到六月，屆時若中央仍不支付，恐怕要斷炊。

桃園市府指出，基北北桃ＴＰＡＳＳ今年預算十三點六九億元，到三月已替中央墊付一點六三億元；桃竹竹苗ＴＰＡＳＳ今年預算九千五百萬元，已代墊二千四百萬元，盼中央盡速補助。

台中市府表示，中央補助尚未到位，迄今已投入近一億元支應ＴＰＡＳＳ費用，各項新興計畫經費尚待中央核定、撥付，希望行政院盡速完成程序，維持對地方的補助規模，以穩定推動公共運輸與各項建設。

高市府通勤月票部分今年度編列四點三七億元，已支付一點二億元，幫中央代墊七千兩百萬元，總預算若未能審查完畢撥款，現有預算僅能支應到五月。

台南市府表示，目前南市約八十四億元計畫經費被卡住，包含長照、通勤月票等項目；主計處表示，目前ＴＰＡＳＳ約五點一億元由市府墊錢，中央補助再不下來，就須借錢來補，財政缺口恐擴大，還要額外負擔利息，恐排擠其他建設與民生支出。

謝國樑 行政院 公共運輸 新興計畫

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