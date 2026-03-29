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新聞眼／卡住錢袋 賴政府拿通勤族當政治籌碼

聯合報／ 本報記者施鴻基
TPASS行政院通勤月票。記者許正宏／攝影 許正宏
TPASS行政院通勤月票。記者許正宏／攝影 許正宏

行政院ＴＰＡＳＳ通勤月票曾是蔡政府最受好評的德政，如今賴政府卻把這作為「政治人質」，中央政府將已通過的相關預算，以行政手段、技術性扣壓，錢不發下去，地方政府新興計畫自然也無法推動，以此逼迫藍白就範、通過今年度的總預算案；執政黨永無止境的政治操作，結果犧牲的是全台小老百姓的權益。

去年立法院審查中央政府總預算時，在野黨質疑浮編，而且頻頻提出特別預算案，損害國家財政紀律，綠營則以ＴＰＡＳＳ預算案來反遊說，指責藍白兩黨，並警示有停擺風險，強調中央補貼將無法撥付，一旦ＴＰＡＳＳ斷炊，全國都受影響，拉高分貝要求在野黨別為難通勤族

如今，為難通勤族的竟是民進黨政府，因為立法院早已通過七一八億元的先行動支方案，包括一些新興計畫和ＴＰＡＳＳ預算都可以正式上路，但行政部門卻稱不符合憲法、預算法規定，硬是將這筆原本該撥給地方的續命錢給活活卡住。

行政院不願對這七一八億元新興預算案單獨低頭，表面上是堅持「預算一體性」，不接受藍白「點餐式」審查，卻將通勤族權益當作政治籌碼，指責藍白立委惡意卡預算，更像是布局二○二六選舉的權力前哨戰，背後有多種意圖。

對賴政府而言，掌握財政大權即鎖住地方命脈，若讓在野黨成功主導新興計畫的動支順序，政策主導權將被嚴重削弱，就算選舉利多也不利於民進黨政府在地方翻盤。其次，行政部門也想藉此種方法，拉高民怨，給在野黨通過總預算的壓力。

只是這種將重要民生預算作為談判籌碼的焦土戰，極度試探選民耐性，終究是「自傷傷人」的手段。中央試圖透過預算控制，逼迫在野黨在總預算案上全面撤守，卻未顧及一旦ＴＰＡＳＳ停擺，民怨衝擊下，各方都難以倖免，受苦的也包括綠營支持者。

執政黨卻以「程序正義」為盾，阻擋已通過的預算，實際上是挖洞給自己跳，因為在野黨早已看破手腳。萬一換不來總預算案順利三讀時，新興計畫的停擺，通勤族付出更多的交通成本時，勒索不成後的最後這筆帳，終究會算到民進黨頭上。

蔡政府 通勤族 中央政府 民進黨政府 新興計畫

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