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新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

聯合報／ 記者李人岳張曼蘋陳俊智／連線報導
立法院日前通過放行TPASS通勤月票等卅八項具急迫性、預算七一八億元的新興計畫，不過時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院高層手中。 記者許正宏／攝影
立法院日前通過放行TPASS通勤月票等卅八項具急迫性、預算七一八億元的新興計畫，不過時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院高層手中。 記者許正宏／攝影

立法院六日同意行政院先行動支卅八項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票案。但時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院中，行政院堅持「公決案不是法律案」，稱預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具有高度不確定性，必須盡速審議中央政府總預算

張善政喊話：趕快執行

對於政院留中不發特定公文，曾任行政院長的桃園市長張善政表示：「公文到了院長桌子，不只是公務員在等你而已，是整個台灣在等你，應趕快執行。」

張善政表示，行政體系運作有其基本原則，對於各部會上呈的公文，院長無論是否認同，都應依法明確裁示，讓政策得以推進或調整；公文處理皆有法定時限，院長作為最高行政首長，肩負決策與定奪的責任。

新興計畫公文躺辦公室

今年中央政府總預算迄今未審查，立法院六日通過決議，先放行ＴＰＡＳＳ通勤月票、公勞保生育給付差額補助、國家藥物韌性整備、各縣市河川排水整治等卅八項急迫性的重大新興計畫。主計長陳淑姿十六日在立法院詢答證實，相關公文已簽報行政院，將行文給各單位先行動支；行政院證實已收到主計總處公文與立法院函文。

不過，一位不願具名民進黨立委私下說，目前公文就是壓在政院高層手上。

據了解，公文還躺在政院三長辦公室中。

官員稱預算高度不確定

行政院官員表示，根據立法院職權行使法，預算案需要經過三讀的法律程序，同意動支不代表預算審議完成，未來審議總預算時，還可能被刪減；預算有高度不確定性，會讓公務員在執行計畫時很為難；行政院提出的三兆三五○億元國家政府總預算是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，相較之下，立法院割裂出來的卅八項七一八億元，只占了整體總預算的百分之二。

綠營：總預算不應拆分

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團主張就是「總預算是一整本」，不應拆分處理。且今年七月又將再送新年度的總預算進立法院，難道兩個年度的總預算要一直卡著？

莊瑞雄表示，面對總預算被杯葛卡關的政治僵局，目前黨團研議，可能接下來透過提案或協商方式，要求把整個總預算全部放行。

張善政表示，現在的行政院高層一直強調「不確定性」，但立法院已經通過七一八億元新興計畫先行動支案，主計總處也已經發文請政院通知各部會動用，既然有了明確方向，就應該趕快執行。

張善政以他閣揆任內經驗說明，重大政策的推進有各種壓力，例如基隆軍港遷移案，即便在卸任前一天，仍完成核定；此外，開放Apple Pay等國際行動支付來台，都是在卸任前一周做出決定，「院長要做的事情，絕不是無止盡的對抗」，只會一事無成。讓新興計畫先動支，對朝野都好。

莊瑞雄 政院 總預算 卓榮泰 TPASS 張善政 新興計畫

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立法院六日同意行政院先行動支卅八項具急迫性的新興計畫，總金額約七一八億元，其中包含ＴＰＡＳＳ通勤月票案。但時間已過去三周，主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院中，行政院堅持「公決案不是法律案」，稱預算未經三讀程序，審議時仍可能被刪減，具有高度不確定性，必須盡速審議中央政府總預算。

新聞眼／卡住錢袋 賴政府拿通勤族當政治籌碼

行政院ＴＰＡＳＳ通勤月票曾是蔡政府最受好評的德政，如今賴政府卻把這作為「政治人質」，中央政府將已通過的相關預算，以行政手段、技術性扣壓，錢不發下去，地方政府新興計畫自然也無法推動，以此逼迫藍白就範、通過今年度的總預算案；執政黨永無止境的政治操作，結果犧牲的是全台小老百姓的權益。

新興計畫卡關 地方喊話治水預算不能拖

中央七一八億新興計畫預算延宕，其中包含防洪治水經費，南投、台南和宜花都呼籲盡速通過相關預算，好因應即將來臨的汛期。南投縣長許淑華說，攸關民生安全的治水防洪預算，具高度急迫性，不能因預算攻防延宕，既然連核能政策都可因現實修正，攸關民生安全的預算更不應延宕。

藍委批政院謊言治國 嘴巴說急、手腳卻慢

行政院遲未執行七一八億元的新興計畫預算，國民黨立委評估，如此操作對執政黨選舉當然會有負面影響，人民看得清楚，政府若只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民眾黨人士指出，面對審查中央政府總預算，白營一度有鬆動意願，卻在上周發現，相關公文根本卡在行政院。

從不副署到不動支 學者憂朝野對立加劇

立法院同意先動支卅八項重大新興計畫，但行政院卻堅持不動。東吳大學教授蘇子喬認為，雖然正本清源之道，還是朝野應盡快審議總預算案，只是在朝野明顯對立下，行政院很容易被解讀是政治對抗動作。台北大學教授劉嘉薇指出，立法院的公決案雖沒有法律強制力，但已是政治上的承諾，足以約束立法院未來審議總預算時，不凍刪新增計畫。

財政告急 各縣市被迫代墊TPASS補助

新興計畫預算在行政院卡關，全台ＴＰＡＳＳ通勤月票補助款遲未到位，各縣市政府被迫代墊數億元，財政壓力瀕臨極限，多數縣市預估經費僅能支撐至五、六月。基隆市已率先追加預算備戰，台南則憂心須舉債支應。地方政府一致呼籲中央盡速撥款，避免補助中斷衝擊通勤族權益，也防止地方民生建設因財政排擠受阻。

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