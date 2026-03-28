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718億新興計畫預算政院遲遲不動 林沛祥：當初聲淚俱下 是在演戲？

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北即時報導
立院日前通過公決案，決議TPASS等718億新興預算可優先動支。圖／聯合報系資料照片
立院日前通過公決案，決議TPASS等718億新興預算可優先動支。圖／聯合報系資料照片

行政院遲遲不推動718億新興計畫預算，國民黨立委評估，這樣的操作，對執政黨選舉當然會有負面影響，因為人民看得很清楚，一個政府如果只顧鬥爭不顧民生，嘴巴說急、手腳卻慢，最後只會讓人覺得是在用謊言治國；民進黨立委則反批，追根究底，不審預算的是藍白立委，任何負面影響理當藍白承擔。

立法院會日前通過在野黨所提出的「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等38項新興計畫，金額約718億元，立法院同意行政院先行動支，但政院以未經過三讀程序，有高度不確定性，會讓公務員執行時很為難為由，認為此例不宜開。

國民黨立委林沛祥表示，行政院過去一再強調新興計畫會斷炊、會影響民生，講得聲淚俱下，結果立法院已經放行預算了，現在反而是政院自己不動。請問當初是喊真的，還是在演戲？如果是演戲，那就是拿人民的焦慮當劇本；如果是真的，現在按兵不動，又是在拖什麼？

林沛祥說，令人擔心的是，這樣的手法幾乎是在重演過去大罷免時的惡劣行徑，先放大危機、製造恐慌，再把責任往外推，最後把政治操作包裝成正義行動。這種套路，短期也許有聲量，長期卻只會消耗人民的信任。

國民黨立委王鴻薇表示，718億新興計畫預算通過，但又不執行，擋預算的是行政院。她說明，TPASS還在執行，由縣市政府墊款，政院現在賴皮中；育兒津貼的部分若不執行，帳應記在行政院的頭上。

王鴻薇指出，汛期將至，行政院當時針對治水預算稱有多重要，預算給了，政院卻不肯用，如果今年不幸有水災、風災，責任就要由行政院負責。若突然出現天災，別再怪沒給預算，迴力鏢會打到行政院自己。為了朝野對抗，民進黨每次都要把事情做絕，之後如果髮夾彎或有迴力鏢的情況，根本沒有迴旋餘地。

民進黨立委鍾佳濱表示，這718億元若先動支，未來立法院審預算後僅剩700億元，那18億誰來找呢？總預算已經拖太多，沒有當年度總預算案拖到今年3月還沒審的。未來審預算時只要刪減任何一毛錢，就找不回來，誠懇呼籲藍白保證，只要同意先行動支的，未來審議時就不予減列，才不會自打耳光。

鍾佳濱 林沛祥 王鴻薇

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