顏慧欣辭世、楊珍妮神隱 卓揆盼盡快完成霸凌調查

經貿辦副總談判代表顏慧欣辭世，傳出霸凌風波，政委楊珍妮至今神隱。有關霸凌案調查進度，行政院長卓榮泰表示，上周四已組成調查委員會，上周五開了正式的視訊會議，會中做了若干決定跟程序，希望儘快完成調查內容。

卓榮泰31日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，再次對顏慧欣的離世，表達非常遺憾跟不捨，國家失去了一個在國際上可以為國家在經貿談判上著力貢獻很多的優秀下一代。

他說明，事件發生之後，政院上周四已經組成了調查委員會，調查委員會特別邀請外聘的委員，全數由外聘的委員來組成，他們上周五開了正式的視訊會議，會中做了若干決定跟程序。

卓榮泰指出，目前正按照這樣的程序跟進度，希望儘快能夠完成調查內容，給社會一個最清楚的樣貌，把這個事情公諸大眾。