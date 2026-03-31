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顏慧欣疑遭霸凌案 藍：通報平台糊弄大眾？
行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣因病辭世，辭職信曝她生前疑受長官排擠、甚至霸凌。國民黨立法院黨團昨天開記者會批評這是政府重大結構性、人為性缺失。
國民黨團批評，行政院長卓榮泰在顏慧欣辭職信曝光後，才慌忙地要組成「外部專案小組」調查，行政院應針對「成立具外部公信力的獨立調查機制；完整公開所有關鍵資訊；提具體可執行的制度改革」等三點說明。
國民黨立委王鴻薇質疑，卓榮泰處理時間不僅拖了一個月，還是因媒體報導才被動回應，那當初在謝宜容案後成立的「職場霸凌通報平台」是在唬弄社會大眾？國民黨立委王育敏也轟，除加速調查，更該擴大調查，必須增加外部調查委員人數。
行政院重申，由行政院「安全及衛生防護委員會」外部委員，就相關事實展開釐清。
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