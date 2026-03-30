國民黨團轟顏慧欣霸凌案是人為缺失 提三要求要政院說明

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣3月12日因病辭世，辭職信曝她生前疑受長官排擠、甚至霸凌。國民黨立法院黨團今天開記者會批評這是政府重大結構性、人為性缺失，並提三點要求請行政院說明，並說絕不接受高高舉起、輕輕放下的「摸頭」調查，真相要攤在陽光下。

國民黨團批評，行政院長卓榮泰在顏慧欣辭職信曝光後，才慌忙地要組成「外部專案小組」調查。國民黨團提出「成立具外部公信力的獨立調查機制；完整公開所有關鍵資訊；提出具體可執行的制度改革」三點要求請行政院說明，並說行政院要提出反制霸凌機制、申訴保護制度與責任追究流程。

國民黨團書記長林沛祥批評，為什麼具有經貿專業的人，留下的不是成就而是遺憾？顏慧欣在離世前留下一封字字句句都在替國家未來憂心的辭呈；當中直指政府在爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）上「充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程。」

林沛祥質疑，若僅是是資源分配問題，那何需事後成立「檢討工作小組」？政府是在做政策還是「進度條」，好讓國人安心？關鍵的是，政府照樣的說法，是經不起時間的檢驗。現任總統賴清德早在2018年當行政院長時就指示加入，8年過去竟是現在「成立工作小組」？

林沛祥提到，社會更大疑慮是，顏慧欣案會不會是另一個「謝宜容案」？如果連悲劇都有「固定劇本」，就不再是個案，而是系統出了問題。

國民黨團首席副書長許宇甄表示，顏慧欣親筆寫下的辭職信戳破了加入CPTTP，就是民進黨製造的世紀大謊言。而有關涉及霸凌，調查報告必須明白、公開透明，絕不能有任何包庇，大家絕不接受高高舉起、輕輕放下的內部「摸頭」調查，真相一定要攤在陽光下。

國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰承認在二月春節期間，就已經收到顏慧欣的辭職信，但遲至3月27日才對外表示要成立專案小組，時間上不僅拖了一個月之久，還是因媒體披露、爆料才被動回應，那當初在「謝宜容案」後成立的「職場霸凌通報平台」，沒有發揮功效，這是在唬弄社會大眾？

國民黨立委王育敏批評，顏慧欣案例讓國人看到，連一位高階政務人員被排擠、霸凌都無法處理，代表了行政院漠視；接下來除加速調查，更該擴大調查，必須增加外部調查委員人數，顏慧欣家屬需要的是政府的道歉，而不是獎章。