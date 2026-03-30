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影／顏慧欣辭職信留下對未來的擔心 國民黨團：政府這8年做了什麼？
國民黨立院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、立委王鴻薇、王育敏上午舉行「她留下的文字不該只剩沉默—顏慧欣辭職信疑點待解」記者會，林沛祥表示顏慧欣副總談判代表在離世之前，留給台灣社會的是一封字字句句都在替國家未來憂心的辭呈，我們看到的不是抱怨，而是焦慮，不是逃避，而是責任，她擔心台灣的經貿未來，她難過決策高層的輕忽漠視，憂心人才的斷層，會讓台灣錯失關鍵機會。
林沛祥表示社會更大的情緒其實是震怒，行政院長卓榮泰曾經說台灣加入CPTPP的目標沒有變，只是過去1年把重心放在對美關稅，聽起來很合理，但是問題真的是這樣嗎？早在2018年，當時的行政院院長賴清德，就已經指示為了加入CPTPP，團隊與法案早已成立，結果8年過去了，質疑政府這8年到底做了些什麼？
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