影／顏慧欣辭職信留下對未來的擔心 國民黨團：政府這8年做了什麼？

國民黨立院黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、立委王鴻薇、王育敏上午舉行「她留下的文字不該只剩沉默—顏慧欣辭職信疑點待解」記者會，林沛祥表示顏慧欣副總談判代表在離世之前，留給台灣社會的是一封字字句句都在替國家未來憂心的辭呈，我們看到的不是抱怨，而是焦慮，不是逃避，而是責任，她擔心台灣的經貿未來，她難過決策高層的輕忽漠視，憂心人才的斷層，會讓台灣錯失關鍵機會。

林沛祥表示社會更大的情緒其實是震怒，行政院長卓榮泰曾經說台灣加入CPTPP的目標沒有變，只是過去1年把重心放在對美關稅，聽起來很合理，但是問題真的是這樣嗎？早在2018年，當時的行政院院長賴清德，就已經指示為了加入CPTPP，團隊與法案早已成立，結果8年過去了，質疑政府這8年到底做了些什麼？

國民黨立院黨團書記長林沛祥上午表示顏慧欣副總談判代表在離世之前，留給台灣社會的是一封字字句句都在替國家未來憂心的辭呈，憂心人才的斷層，會讓台灣錯失關鍵機會。記者蘇健忠／攝影