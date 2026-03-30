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也傳霸凌 經部技術司：未查吹哨者

聯合報／ 記者賴昭穎周佑政／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，傳出生前在經貿辦疑似遭受長官排擠。行政院昨重申，已指示啟動事實釐清程序。此外，經濟部技術司也傳出職場霸凌案，並遭投訴經濟部未積極處理，技術司官員還致電工研院高層交出案吹哨人名單。

 經濟部技術司昨天表示，沒有追查吹哨者這件事，內部也已啟動完備的調查機制，希望形塑更良好職場風氣。

媒體報導，技術司許姓研究員嫻熟業務，長期主責多項核心法人計畫，藉此干預工研院的人事與預算，而技術司近五年已有兩名人員涉及職場霸凌，且在監察院公布調查報告後，技術司官員還致電工研院高層索取「吹哨人名單」。

經濟部技術司昨發表聲明指出，經濟部依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」及「各機關公務人員執行職務遭受職場霸凌防治處理原則」等規定，辦理相關申訴案件，絕無「致電工研院高層要求查交本案陳情人及證人名單」一事。

三月十一日監察院提出調查報告後，技術司積極檢討，已啟動更完備的調查機制，希望能形塑更良好職場風氣。技術司也加強宣導並提供工作場域更完善的職場霸凌申訴管道，以建構更友善的職場環境；也希望有受到不平遭遇的同仁，可積極利用相關管道尋求協助。

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