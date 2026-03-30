徐巧芯：俞大㵢再被爆料 綠營應說清楚

行政院經貿辦（ＯＴＮ）前副總談判代表顏慧欣辭世讓霸凌話題再起，我駐美代表俞大㵢也遭爆職場霸凌事件。國民黨立委徐巧芯昨天表示，俞大㵢過去就曾遭爆用公款買高級傢俱，早就要求返國說明，民進黨政府及立委卻左擋右擋，如今再爆霸凌，那是該跟人民說清楚，政府不能以在美執行任務為由，就可以不乾淨、不清楚。

對於有網友爆料俞大㵢涉職場霸凌，徐巧芯昨天受訪時聽聞直呼，俞已經是第二次爆發相關爭議事件，外交部及所屬派系應該認真查辦，還給人民公道及說法。

徐巧芯說，俞大㵢曾遭爆濫用公款添置高級沙發、咖啡機等相關項目，甚至還有要買高級名車，但被擋下來，她當時在立法院就要求俞針對這些嚴重問題回台灣說明，可是當時民進黨政府、民進黨立委左擋右擋，認為俞公務繁忙，應繼續擔任現職；如今俞大㵢和其妻又被爆在美工作發生霸凌情事，應該跟人民說清楚。

外傳俞大㵢與國安會秘書長吳釗燮是好友，所以才不會被換掉，徐巧芯回應，俞大㵢與吳釗燮確實相當好，大家也都傳吳釗燮跟外交部長林佳龍是否有些矛盾存在，但無論民進黨政府內要怎麼派系鬥爭，都不應該在公務上發生不清白，甚至讓大家覺得濫用的情況，或是發生霸凌現象；更不能因為有特殊關係，就不用被懲處。