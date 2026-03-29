俞大㵢、妻子都遭爆職場霸凌 徐巧芯：已是第2次涉爭議事件

行政院經貿辦（OTN）前副總談判代表顏慧欣辭世讓霸凌話題再起，我駐美代表俞大㵢也遭爆職場霸凌事件。國民黨立委徐巧芯表示，俞大㵢過去就遭爆用公款買高級傢俱，早就要求返國說明，民進黨政府及立委卻左擋右擋，如今再爆霸凌，那是該跟人民說清楚，政府不能以在美執行任務為由，就可以不乾淨、不清楚。

顏慧欣日前因病辭世，但傳出生前在經貿辦遭長官職場霸凌，引發討論。有網友如今也爆料，俞大㵢也涉職場霸凌，且是因為餐宴打包的菜色不如預期，就大罵督導主管；其妻在官邸換掉的清潔工至少廿位，服務她的外交人員至少五人，但事件發生時，俞大㵢就任代表還不到兩年。

徐巧芯今天出席民眾黨凱道前集會後受訪時直呼，俞大㵢已經是第二次爆發相關爭議事件，外交部及所屬派系應該認真查辦，還給人民公道及說法。徐巧芯說明，俞大㵢曾遭爆濫用公款添置高級沙發、咖啡機等相關項目，甚至還有要買高級名車，但被擋下來，所以她當時在立法院就要求俞大㵢針對這些嚴重問題回台灣說明，可是當時民進黨政府、民進黨立委都左擋右擋，認為俞大㵢公務繁忙，應繼續擔任現職。

徐巧芯表示，如今俞大㵢和其妻又被爆出有在美方工作發生霸凌情事，那確實應該跟人民說清楚，不能因為政府覺得在美國執行重要任務，對於人跟人之間的霸凌或財物運用，就可以不乾不淨、不清不楚。

另外，外傳俞大㵢與國安會秘書長吳釗燮是好朋友，所以才不會被換掉。徐巧芯回應，俞大㵢與國安會秘書長吳釗燮確實相當好，大家也都傳聞吳釗燮跟外交部長林佳龍關係是否有些矛盾存在，但無論民進黨政府內要怎麼派系鬥爭，都不應該在公務上，發生駐美代表在公帑上不乾淨、不清白，甚至讓大家覺得濫用的情況，或者是發生霸凌現象；當發生這類牽涉公務員應盡義務及職責疏漏情況的時候，不能因為有特殊關係，就不用被懲處。