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顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

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顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，生前疑飽受職場霸凌所苦，不過，經濟部27日表示，憾事發生非各界所願，不應將其簡化為「派系鬥爭」，影射對國家付出、長年貢獻的公務員並非社會之福。圖／本報系資料照片
行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，生前疑飽受職場霸凌所苦，不過，經濟部27日表示，憾事發生非各界所願，不應將其簡化為「派系鬥爭」，影射對國家付出、長年貢獻的公務員並非社會之福。圖／本報系資料照片

行政院經貿辦（OTN）前副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，但傳出生前在經貿辦遭長官職場霸凌，引發經貿系統派系鬥爭的討論。經濟部今日表示，將OTN副總談判代表顏慧欣之憾事，錯誤歸咎於經濟部貿易系統進行「派系鬥爭」，經濟部表示遺憾。

經濟部表示，台灣為出口貿易導向國家，經濟部貿易局（貿易署前身）自1969年成立以來，經年承擔國家政策任務、努力拓展台灣經濟空間；憾事發生非各界所願，不應將其簡化為「派系鬥爭」，影射對國家付出、長年貢獻的公務員並非社會之福，期許社會各界討論事件應基於事實發言。

顏慧欣病中給行政院長卓榮泰的辭呈，揭發行政院對於推動CPTPP的表裡不一，「過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。」

顏慧欣身為OTN的副總談判代表，外界對於實施「嚴厲駁斥」的長官，指向OTN總談判代表楊珍妮，楊珍妮在顏的辭呈公開後並未出面回應，但經濟部周六特別呼籲外界不要影射「對國家付出、長年貢獻的公務員」。

顏慧欣 行政院 經濟部 楊珍妮

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