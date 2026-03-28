【重磅快評】顏慧欣臨終前念茲在茲的CPTPP 對台灣有多重要？

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣近日因病辭世。伴隨噩耗曝光的，是她在病榻上向行政院遞出的辭職信。信中字字泣血，直指政府在爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）上「充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程」。印證官方只會緊抱美國大腿，著重短線操作，並未尊重為一心想為台灣架構長線基礎工程的專業意見。

身為長期浸淫國際經貿法、曾任職於中華經濟研究院的頂尖學者，顏慧欣為何如此在意CPTPP？台灣加入CPTPP的急迫性在哪？台灣又遭遇了什麼樣的實質困境？

顏慧欣之所以對政府的消極態度感到憤怒與憂慮，是因為她站在經貿學者的專業視角，深知時間並不在台灣這一邊。當初政府為了展現融入國際經貿體系的決心，不惜頂著巨大的政治壓力，開放美國萊豬與日本福島五縣食品。執政黨對外論述，多次強調這些退讓是為了掃清加入CPTPP的障礙。顏慧欣從學界轉入政界，正是懷抱著利用自身專業、實質幫台灣攻頂的使命感。

從顏慧欣信中的隻字片語不難感受到，她進入官場後才體認到官方對需要扎實與CPTPP各會員國進行雙邊游說、調整國內法規的「苦工」，根本是虛應故事。對於一位求真務實、鞠躬盡瘁的學者而言，難免為台灣處境心急。

台灣是高度仰賴出口的島嶼經濟體，但由於兩岸關係與國際政治現實，台灣長期被排除在多邊自由貿易協定之外。CPTPP做為涵蓋亞太區域主要經濟體的高標準自由貿易協定，是台灣目前最有機會突破經濟孤立的破口。且若台灣無法加入，當其他會員國彼此享有零關稅或低關稅優惠時，台灣的傳統產業與部分電子零組件將面臨被排擠的斷鏈風險。加入CPTPP等同於將台灣的經貿利益與區域民主盟友深度綁定，有助增加台灣在國際地緣政治中的防衛韌性。

CPTPP既然如此重要，為何賴政府對CPTPP採取「掛招牌但不營業」的敷衍態度？行政院長卓榮泰昨日承認，過去一年半政府把資源及心力押在對美關稅談判上。其實不只如此，近年來政府的經貿外交資源高度傾斜於「台美廿一世紀貿易倡議」，反映賴政府從政治到經貿全數單押美國，把雞蛋全放在同一個籃子裡。

隨著美中經濟對立與衝突引發全球保護主義高漲下，CPTPP正逐漸成為與歐洲並列的自由貿易堡壘。但現實面來看，加入CPTPP很重要卻也很困難。根據規定，若要啟動正式談判，必須12個現有成員全體同意。以英國為例，從申請到簽署入會議定書的過程耗時超過兩年。且許多東協會員國如馬來西亞、越南、新加坡在經濟上高度仰賴中國，不願「先台灣、後中國」而得罪北京。且基於共識決的緊箍咒，CPTPP只要有一個國家反對就無法過關。

不過，台灣也不是全然沒有勝算。台灣掌控全球最先進的半導體與AI供應鏈，隨著各國強調「供應鏈韌性」，若將台灣排除在區域經濟協定之外，對各國會是一大經濟損失。何況台灣與中國大陸也存在條件差異，台灣的自由市場機制完全符合CPTPP的高標準，而中國大陸在國營企業、數位審查上極難達標。這些都是我方的優勢。

萊豬我們吃了，福島食品我們吞了，若加入CPTPP最後卻換來一場空，不僅顏慧欣意難平，台灣民眾也要向賴政府問責。卓內閣須誠實面對這封遲來的辭職信，徹底重整經貿談判辦公室的內部治理與戰略優先順序。否則，失去的不僅是一位優秀的談判人才，而是台灣在國際經貿賽局中的先機。