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不忍！為顏慧欣發聲 蔡詩萍：相信天下爸媽都想知道她遭遇什麼事

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，事後傳出曾在經貿辦遭遇職場排擠，備受關注。（本報資料照片）
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，事後傳出曾在經貿辦遭遇職場排擠，備受關注。（本報資料照片）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣最近病逝，令人不捨。台北市文化局長蔡詩萍在臉書指出，她才52歲，正值盛年，突然離世，對她高齡的父母，不啻是人間至痛，尤其又牽涉到女兒是否在職場上飽受霸凌，那份疼痛裡必然還帶著幾許憤怒。

他也說，兩位老人家婉拒了行政院要頒的一等功績獎章與撫卹金差額，凡是認真養兒育女過的父母，都應該可以領會其「婉拒」的沉痛，相信天下爸媽都想知道顏慧欣遭遇什麼事。

蔡詩萍臉書全文如下：

「我相信天下爸媽都想知道顏慧欣遭遇什麼事！」

顏慧欣女士請辭不久即病逝的新聞，引發出一連串社會漣漪。

但我更揪心的是，她才五十二歲，正值盛年，突然離世，對她高齡的父母，不啻是人間至痛，尤其又牽涉到女兒是否在職場上飽受霸凌，那份疼痛裡必然還帶著幾許憤怒，兩位老人家婉拒了行政院要頒的一等功績獎章與撫卹金差額，凡是認真養兒育女過的父母，都應該可以領會其「婉拒」的沉痛！

從個別家庭角度言，要栽培一個女兒到顏慧欣女士這程度，是多麼的不容易！

從國家社會的角度看，要培育一位像顏慧欣女士這樣的優秀專業公職人員，有多麼的不容易！

如果於公於私，都這麼難得的女士，竟然讓她長期在政府高階的體制裡承受壓抑，承受不當的霸凌，請問：這是誰的責任？

我尤其感動的是，辭職信裡說了，她始終不願逾越行政倫理越級報告，但「偏偏就是這份單純」害慘了她，不是嗎？

她大可以離職不幹了，以她的資歷，她理應可以找到民間更寬闊的發展，不是嗎？

她家世不差，她若要拜託長輩出面，說真的，應該也不至於沒有管道，但她看起來沒這麼做，我推測，她真的還是很謹守本分的人，但偏偏，在我們這體制，在我們這社會，守本分的人，往往就是要吃悶虧的人！

她去年九月就請病假了，看來她還是很想繼續從事她喜歡也專業的國際談判事務，並未立即請辭，直到今年三月一日，她寫了這封辭職信，卻在十幾天後病逝，這不就是「鞠躬盡瘁死而後已」的現代寫照嗎？

她在寫這封信時，應該已經是將近油盡燈枯的虛弱了，但她若非仍懷抱著一股熱愛這工作的使命感，她何必還想奮力一搏！若非她心中猶有一股積怨之氣不吐不快，她何必要在最後關頭春蠶吐絲呢！

但凡有兒有女的父母，一定不願看到自己的孩子含冤莫辯；但凡在公務機關工作的朋友，一定不願看到職場霸凌這種事竟然無從申訴！

顏慧欣女士走了！

在我們這個波動無常的社會裡，她留下的辭職信與一身冤屈，她的「長官們」能給她，能給她的家人，一個合理交代嗎？

至少，我會睜大眼睛看著！

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣最近病逝，台北市文化局長蔡詩萍在臉書發文。圖／取自蔡詩萍臉書
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣最近病逝，台北市文化局長蔡詩萍在臉書發文。圖／取自蔡詩萍臉書

顏慧欣 蔡詩萍 霸凌

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