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顏慧欣疑遭職場霸凌 家屬婉拒政院獎章 蘇一峰轟：人死了才來演拿回去

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，生前疑飽受職場霸凌所苦。本報資料照片
行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，生前疑飽受職場霸凌所苦。本報資料照片

政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣日前病逝，聯合報獨家報導她在經貿辦公室受到長官排擠，她的同事也在Threads爆料確有此事，行政院將啟動調查，昨傳出顏慧欣家屬婉拒行政院頒贈一等功績獎章。對此，時常評論時事的醫師蘇一峰在臉書發難，怒轟「綠色鱷魚的眼淚」。

顏慧欣生前疑遭受職場霸凌，蘇一峰表示，過世後辭職信曝光才知道，「在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計劃與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥」，長期遭受政府霸凌卻求助無門。

蘇一峰說，顏慧欣含怨離職，53歲就因病過世，「對民進黨政府真的是受夠了」，顏慧欣的家屬拒絕卓榮泰指示核頒的一等功績獎章，「人死了才來演，拿回去」。

其他網友表示，「真的很漏氣，如果連這麼高階的頂層公務員都會被欺負，基層的更不必說有多少委屈」、「真正出力的被漠視，無能的被力捧，誰要再付出」、「人才當奴才用，奴才當天才用」、「真是令人憤怒」、「劣幣驅逐良幣」、「本想大內宣結果被踢爆」、「跟勞動部的職場霸凌事件如出一轍」。

政院 民進黨政府 勞動部

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