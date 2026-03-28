人物側寫／兩代經貿人接棒 顏慶章父女佳話

全球自由經濟貿易的時代，擁有國際經貿談判人才，都是各國經貿相關部會最在意。在台灣，財政部前部長顏慶章、行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣這對父女，同為法律人出身，顏慧欣更是傳承父親所學，對於租稅、經貿都有長足見解，顏家女「兩代接棒」在經貿法領域為一段佳話。

顏慧欣的父親顏慶章曾擔任財政部部長、為我國常駐世界貿易組織（ＷＴＯ）代表團首任常任代表，而顏慧欣進入過去長年擔任政府智庫角色，她在中經院時期，主要負責ＷＴＯ相關事務，更是因為台灣於二○○二年加入ＷＴＯ後，中經院有感於應強化ＷＴＯ經貿法，因此延攬具有法學背景的顏慧欣進入ＷＴＯ及ＲＴＡ中心。父女兩人都在ＷＴＯ事務上有優異表現，也成為政壇美談，顏慶章更是以此為榮。

熟悉顏慶章的人士指出，他對於這個女兒，不管是在學業或者工作上的成就都相當驕傲，更經常在朋友面前讚許這個女兒，他對於女兒的期許相當大。與顏慧欣共事過的人也說，顏慧欣擁有學者特質，加上個性相當溫柔，許多人都相當喜歡與她共事。

經貿界人士指出，在國際貿易領域，很多人都懂經濟、財稅，但同時具備國際貿易法律知識背景的人，相當少見，更遑論是經貿談判人才，既要掌握多邊經貿談判要角，又要懂得產業發展、法律眉角，相當不容易。對於顏慧欣的殞落，經貿界人士相當惋惜。