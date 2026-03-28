人才斷層 專家：台灣缺經貿談判實戰經驗

台灣經貿談判人才斷層的問題，早在去年台美關稅談判啟動時，就可窺見端倪。熟悉經貿談判的前經貿高層官員指出，台灣經貿談判人才缺乏有系統的訓練，陷入斷層，主要的原因是台灣欠缺經貿談判實戰經驗，過去，只有加入ＧＡＴＴ（ＷＴＯ前身）跟ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議）時歷經長時間的談判，尤其是前者，這位前官員當時即和二十幾個國家逐一談判，很綿密地去溝通，在過程中也有很多談判技巧。

他指出，從去年台美關稅談判啟動，台灣談判團隊浮現三大問題，一是事前沒與各產業溝通，完全是黑箱作業，「經貿談判變成政治談判，就是被美方牽著鼻子走」；二是談判團隊放在行政院底下的經貿談判辦公室，談判能力不夠全面；三是經貿談判人才缺乏有系統的訓練，陷入斷層。

早年經貿談判團隊都是在經濟部底下，二○一六年起在行政院底下設經貿辦公室（ＯＴＮ），前官員表示，「這是一個黑組織，也形同臨時任務編組，不像美國就是固定由ＵＳＴＲ（美國貿易代表署）負責對外談判，專業度差很多」。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，當年成立ＯＴＮ，就曾表示要比照美國貿易代表署，但到現在竟然還是任務編組，讓他非常訝異。

劉大年表示，他過去遇到很多國家的談判人才，包括美國，各國共同反映都是人才不夠，南韓成立類似ＦＴＡ（自由貿易協定）單位，編制兩百多人，但該國仍認為不足。

他強調，國際經貿談判人才養成首重三點，一是專業，二為實戰經驗，第三是累積，重點不在國家大小，而是經驗傳承及養成。劉大年建議，未來台灣還有ＣＰＴＰＰ、數位貿易，供應鏈合作、電子商務等多邊及雙邊貿易協定要談，政府應該更徹底盤點各種談判人才，尤其類似ＯＴＮ談判組織一定要法制化建置，如此才能有足夠的資源人才不會過度流動，確保經驗可以傳承，政府應盡速盤點，建立台灣完整的談判組織與團隊。