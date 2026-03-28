冷眼集／沉痛控訴 顏慧欣辭呈戳破經貿外交假象

台美關稅談判正值短兵相接的關鍵時刻，行政院經貿談判辦公室（ＯＴＮ）副總談判代表顏慧欣卻驟然辭世。噩耗伴隨請辭信曝光，不僅牽扯出職場霸凌疑雲，更戳破政府長期構築的經貿外交假象，暴露出體制僵化、大內宣治國與人才斷層的致命沉痾。

過去大半年，在台美關稅談判過程中，有絲毫進展，行政院便鋪天蓋地啟動大內宣，更忙著將談判代表造神。然而，顏慧欣的請辭信卻掀開表面下隱藏的難堪。信中直指，過去多次由國家領導人層級對外宣示爭取加入跨太平夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；她在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。行政院經貿辦肩負重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層。

這封信與現實形成極其荒謬的平行時空。政府對台美談判的結果盡挑好的說，只想收割政治紅利；但攸關台灣競爭力的是國際經貿長期布局，例如對ＣＰＴＰＰ卻是虛應故事。

當經貿談判淪為政治宣傳的工具，而非基於國家實利的精準攻防，專業自然被棄如敝履，讀顏慧欣的信可明顯感受到她的無力。

台灣的國際處境艱難，第一線談判團隊為國家爭取利益，正因如此，更不能對吞噬這些人才的制度病灶視而不見，這其中已不是單純是否涉及職場霸凌而已。

自二○一六年九月行政院正式設立ＯＴＮ以來，這個理應代表國家衝鋒陷陣的單位，至今仍是臨時性質的任務編組。相較於美國常設、法制化的貿易代表署（ＵＳＴＲ），我國經貿辦流動性高、缺乏制度化的知識累積。

更嚴重的致命傷在於：最懂產業脈動、最清楚關稅壁壘痛點的是經濟部；但談判權卻被抽離到行政院，形成「談判者不懂產業，懂產業者無權談判」的結構性脫節。

顏慧欣的驟逝，是一位專業學者進入對官僚畸形體制後最沉痛的控訴。行政院如今想以追頒功績獎章撫平家屬傷痛，也未免太過廉價，更有如在傷口上灑鹽，果然顏家婉拒這枚冰冷的獎章。

官方對顏慧欣生前指出的結構性病灶以及遭到霸凌情事視而不見，此時表達再多不捨更顯矯情與冷血，再多的大內宣，都掩蓋不了台灣在國際經貿賽局裡，終將失去語話權的殘酷現實。