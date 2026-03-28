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霸凌案被踢爆才查 在野批政府未記取教訓

聯合報／ 記者王小萌／台北報導

原行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，近日媒體揭露顏慧欣於今年二月就遞出辭職信，裡面提及建言遭嚴厲駁斥、政府對推動ＣＰＴＰＰ積極度不夠等。在野黨立委批評，前年才發生勞動部勞發署北分署謝宜容霸凌案，行政院卻未記取教訓，如今國家痛失人才，行政院卻等到媒體報導後才調查。

國民黨立委王鴻薇表示，外傳顏慧欣有被排擠或職場霸凌，但勞動部前年才發生謝宜容事件，當時鬧得沸沸揚揚，顯然行政院沒有從中學到教訓。顏慧欣究竟有沒有被排擠，還要在過世後同事不平傳出來，才開始說要調查？行政院過去說「職場霸凌零容忍」，現在看來只是說說。

王鴻薇指出，顏慧欣二月中的辭呈曝光，其中有關ＣＰＴＰＰ的部分提到政府積極度不夠、沒有得到重視，但政府過去一直說要加入，還表示要接受萊豬、美牛進口，才能加入ＣＰＴＰＰ，現在證明根本是謊話，連積極加入都沒有。她強調，國家損失談判代表、國家棟梁非常惋惜，難道要等遺書曝光才能讓政府重視這個問題嗎？

國民黨立委牛煦庭說，顏慧欣提出許多外交系統積弊已久的問題，但無奈這些建言都被「嚴厲駁斥」。之前勞動部發生霸凌事件，行政院理應記取教訓，而不是逼到有人看不下去，才願意面對問題。從顏慧欣的辭職書來看，政府對ＣＰＴＰＰ僅有表面功夫、人才的缺乏等，都是必須嚴肅面對的問題，並非「事後褒揚」就可以掩蓋。

民眾黨團總召陳清龍表示，前年勞動部發生謝宜容霸凌案，行政院長卓榮泰曾公開道歉，更指示任何單位若有職場上的霸凌，應於接獲情資後，一周內完成調查，依法處理。但如今卻是等到媒體報導、有人踢爆後，才匆忙啟動調查，希望行政院能夠儘速釐清真相，給家屬及社會一個交代。

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