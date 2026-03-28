顏慧欣疑遭排擠 政院將調查 卓揆：啟動專案小組釐清事實

前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣辭世，傳出生前遭遇職場排擠。行政院長卓榮泰昨（27）日表示，政府有必要釐清事實，已啟動專案調查，並將由外部委員組成調查小組，確保過程客觀、中立與專業。

卓榮泰26日指示，感念顏慧欣貢獻與台美關稅談判的努力，核頒「一等功績獎章」。不過，昨日家屬以顏慧欣辭世時已經沒有公職身分，表態「不克領受」榮勳而婉拒。

同時，顏慧欣向卓揆遞交的「辭職信」內容也曝光，信中她直言「參與行政院貿辦（OTN）的工作後，心中頗感憂慮。例如爭取加入CPTPP，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度」，更指「過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥」。

信中，顏慧欣表示，OTN自2007年設立至今已逾十八年，肩負如此重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層；在決策流程與公文查考制度上，也有待強化。

她表示，雖一再提出建言，但始終未獲接納。甚至反覆思考，該如何在不違反行政倫理的前提下，向卓逵報告這些情況。但因台美關稅談判開始，權衡情勢輕重，暫時擱置念頭。

顏慧欣信中情真意切，點出向「長官」多次建言不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。雖然沒有提及「長官」名字，但外界多指向是談判總代表楊珍妮。

卓榮泰昨在立法院備詢時證實辭職信內容屬實，並表示即刻啟動調查。傳聞中，被指涉職場排擠的談判總代表楊珍妮也「因公請假」，沒出席立法院院會備詢。

卓榮泰表示，鑒於此事引發社會關注與多方報導，政府認為有必要透過制度性機制釐清事實。行政院將依《公務人員職業安全及衛生防護辦法》及相關職場霸凌防治與申訴處理規定辦理，並由行政院秘書長核定採專案方式進行，所有調查委員均由外部人士組成，以確保調查結果具備公信力。他強調，期盼透過完整且公正的調查過程，釐清相關情形，讓既有工作持續推動，同時穩定同仁情緒與工作環境。