顏慧欣離世傳霸凌 王鴻薇：行政院須在最短時間向國人交代

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，卻傳出生前遭長官霸凌。國民黨立委王鴻薇今晚表示，惋惜顏慧欣，行政院必須在最短時間向國人交代。

王鴻薇說，顏慧欣父親顏慶章曾任我國駐WTO代表，父女皆肩負對外貿易重任，傳為佳話。如今顏慧欣英年早逝，令人惋惜。尤其她在生命最後的時間，仍然心繫我國能否盡快加入CPTPP，讓人動容。

王鴻薇說，過去民進黨政府還以我方進口萊豬就可以加入CPTPP來糊弄社會大眾，原來萊豬吃下去，CPTPP就被拋諸腦後。請問賴政府要如何向大家交代。

王鴻薇指出，顏慧欣過世後，同事不平揭出楊珍妮涉及職場霸凌，傳出這樣的消息，行政院難道還要以拖待變？就在行政院受到各界壓力，啟動相關程序時，又出現新的錄音檔，根據TVBS取得4段錄音檔的媒體報導，錄音檔可以聽到楊珍妮似乎經常對下屬咆哮、怒罵，媒體也揭露，楊珍妮先前就傳出有霸凌申訴案，但最終也是不了了之。

王鴻薇強調，之前勞動部謝宜容霸凌案，大家記憶猶新，行政院竟然任另優秀人員過世後，這宗涉嫌職場霸凌案才有機會被調查。難道霸凌零容忍和CPTPP一樣，都只是大內宣而已？