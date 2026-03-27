【重磅快評】顏慧欣疑遭霸凌 是沒被接住還是被掩蓋？

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣因病猝逝，但她生前疑似遭長官霸凌的傳聞卻持續向上延燒，行政院發言人李慧芝稱之前未聽聞，行政院長卓榮泰27日表示將啟動調查，同時間卻也傳出家屬婉拒政院核頒的一等功績獎章。最新流出的顏慧欣上月病榻中發給卓榮泰的辭職信，早已透露遭霸凌訊息，問題是，政院卻拖了一個多月才說要調查，政院當時究竟是無心忽略還是刻意淡化？

顏慧欣是WTO首任大使顏慶章之女，具有經貿談判長才，前年5月賴政府將其從中經院借調至OTN，成為我對外談判的核心成員。而在3月12日辭世後，賴總統跟卓榮泰都表示惋惜。然而，隨後網路卻有吹哨者爆料指出，顏慧欣生前遭長官霸凌及排擠，對象指向經貿辦總談判代表楊珍妮，更有人丟出楊珍妮在國貿局局長任內咆哮下屬的錄音帶。

這些網路爆料及傳聞尚待證實，但被卓榮泰證實顏慧欣上月19日在病榻中發出的辭職信內容，卻讓這起霸凌案上綱至府院。顏慧欣信中除了對於OTN長期處於任務編組、沒有培養高階談判人才的制度問題表達憂心外，最值得注意的是，她提及，「例如過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。」

她還說到「OTN...在決策流程與公文查考制度上，也有待強化。職雖一再提出建言，但始終未獲接納。身為副手，職也反覆思考，該如何在不違反行政倫理的前提下，向鈞長報告這些情況。後因台美關稅談判開始，職權衡情勢輕重，暫時擱置了這個念頭。」而根據疑似是顏慧欣生前同事的網路爆料，顏慧欣在經貿辦遭到長官孤立、排擠，下屬還繞過她直接上呈公文，再對比她的辭職信內容，或許拼湊出了她在經貿辦內的處境。

顏慧欣的頂頭上司就是楊珍妮，她在最後的辭職信中，除了提到制度面的建言，更已透露了楊珍妮領導統御的問題，包括嚴厲駁斥下屬及對CPTPP敷衍以對，政院卻都沒有進一步處理。

卓榮泰27日回應，顏慧欣確實因個人因素，包括身體因素，在今年農曆連假，用傳真、簡訊的方式傳來一封辭職信，因正值年假當中，辦公室同仁第一時間回覆，請她好好保重身體。雖然顏慧欣的離世無法證實與她生前疑似遭到霸凌有因果關係，但對於她早發出的求助訊息，行政院卻拖了一個多月才說要查，並說要檢討工作小組，或許這也解答為何家屬婉拒行政院的獎章。

問題是，顏慧欣是經貿辦的核心成員，當時又值台美關稅談判的關鍵時刻，按理，她的辭呈必定受到府院關注。再回顧顏慧欣發出辭職信的期間，正是賴政府極力大內宣台美關稅談判好棒棒，把談判代表行政院副院長鄭麗君及楊珍妮大肆造神的時候，對於顏慧欣信中所指涉的種種，賴政府究竟是單純「沒有接住」還是刻意淡化，以免破壞了他們搭建的台美談判神話，是這起霸凌疑雲中更值得被深究的問題。