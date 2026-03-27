顏慧欣辭呈提到點經貿辦缺失、提建言遭嚴厲駁斥 卓揆：啟動專案調查

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，惟外界傳出疑涉職場排擠等議題，並有媒體揭露其辭呈內容。對此，行政院長卓榮泰27日證實，政府認為有必要對外釐清事實，將依相關規定啟動專案調查，並由外部委員組成調查小組，以確保客觀、中立與專業。

卓榮泰今日赴立法院進行施政報告並備詢前受訪表示，顏慧欣是優秀的年輕世代人才，對國際事務及財經法規具高度專業，因此延攬擔任副總談判代表，負責重要任務。對於其不幸離世，政院深感重大損失，亦表達遺憾與哀痛。

他指出，顏慧欣因個人因素，包括身體狀況，在今年農曆春節連假期間，以傳真及訊息方式提出辭呈，內容與媒體報導一致。當時辦公室同仁已即時回覆，請其保重身體；由於其信中提及若健康好轉，仍願意再為國家服務，政院亦期盼其康復後重返崗位，惟3月10日即傳出不幸消息。

鑒於事件引發社會關注，卓榮泰表示，將依《公務人員職業安全及衛生防護辦法》及行政院職場霸凌防治與申訴處理相關規定辦理。行政院秘書長張惇涵已核定採專案方式處理，所有調查委員均由外部人士擔任，以確保調查公正性。

卓榮泰強調，盼透過完整且公正的調查結果，釐清事實、穩定團隊運作，並確保同仁工作情緒不受影響；未來亦將針對承擔對美談判等高壓任務的團隊，全面檢視組織配置、人力調度及支援機制。

顏慧欣呈送院長辭呈如下：

「院長 鈞鑒，前年五月上旬，職有幸受邀參與國際經貿談判相關事務，非常期待能夠盡自己所能，為攸關台灣整體競爭力的重要政策貢獻一份心力。因而從長年服務的中華經濟研究院轉任此職，承蒙鈞長賦予重任，感到十分感激與榮幸。

不過，實際參與行政院貿辦（OTN）的工作後，職心中頗感憂慮。例如過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；職在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。

又OTN自2007年設立至今已逾十八年，肩負如此重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層；在決策流程與公文查考制度上，也有待強化。職雖一再提出建言，但始終未獲接納。身為副手，職也反覆思考，該如何在不違反行政倫理的前提下，向鈞長報告這些情況。後因台美關稅談判開始，職權衡情勢輕重，暫時擱置了這個念頭。

然而，近日因健康因素，經醫師診斷與綜合評估後，必須自即日起辭去公職，專心調養身體。雖然萬分珍惜您所託付的責任，也深感能夠全力以赴、竭誠奉獻是一種榮幸，但我也必須考量自身狀況，避免影響OTN的運作效能。因此，懇請鈞長准予即日起辭職。未來若身體康復，而台灣仍有需要，我必當竭盡所能，不負所望。

謹此報告，並祝政躬康泰、聲華日茂。職 顏慧欣 恭呈」。