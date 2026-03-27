政院要查顏慧欣生前遭職場霸凌 卓揆：全數外部委員調查

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣日前因病離世，傳出她生前曾遭長官排擠甚至職場霸凌，外界更將矛頭指向談判總代表楊珍妮。楊珍妮今天不願回應；行政院長卓榮泰則表示，行政院「安全及衛生防護委員會」將啟動調查，並且將全數由外聘委員進行調查， 希望讓經貿辦同仁的情緒不受任何影響。

顏慧欣日前因病離世，享年53歲，不過傳出她生前在經貿辦遭到長官排擠、甚至職場霸凌，外界更將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮。卓榮泰今天表示，顏慧欣在農曆年假期間傳真辭職信，當時他請辦公室同仁回覆希望顏慧欣保重身體，希望身體健康好轉後再回到工作崗位。

卓榮泰說，由於各方對於這個事情的報導，行政院也認為必須有所了解，因此秘書長張惇涵昨天已經簽辦，根據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」以及「行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點」等相關規定，由行政院「安全及衛生防護委員會」啟動調查。

他強調，在這次特例中，所有調查委員將全數由外聘委員來擔任這項工作，希望藉由他們對事件的客觀、中立、專業的調查結果，能夠讓OTN（行政院經貿談判辦公室）工作持續的進行下去，讓所有的工作同仁的工作情緒不受任何的影響。

卓榮泰說，顏慧欣的離世是行政院最大的損失跟遺憾，至於引發的後續的這些過程跟目前的一些質疑，必須做出清楚的調查，向社會，最重要的是向顏慧欣的父親、前駐WTO代表顏慶章及其家屬有一個非常清楚的瞭解，這才能夠建立社會的公信力，

楊珍妮今天也赴立法院會備詢，不過面對爭議，楊珍妮並不願回應。政院幕僚表示，政院將有公開回應，一切以公開回應為主。