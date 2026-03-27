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傳顏慧欣曾遭遇職場排擠 卓榮泰指示釐清事實

中央社／ 27日電

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，但近日傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠。行政院今天表示，行政院長卓榮泰十分重視此事，已指示啟動事實釐清程序。

顏慧欣擔任副總談判代表時，參與美國對等關稅談判團隊工作，去年9月下旬因健康因素請假，今年3月初請辭、日前驟逝。行政院昨天指出，卓榮泰非常不捨顏慧欣因病辭世，也感念顏慧欣長年貢獻與在台美關稅談判的付出，將核頒她一等功績獎章。

社群昨天傳出顏慧欣生前曾受經貿辦長官的委屈與壓力，行政院昨天指正在進行了解。

行政院發言人李慧芝今天則透過媒體群組表示，卓榮泰十分重視有關外界傳聞顏慧欣疑似在職場受排擠等相關議題，已指示啟動事實釐清程序。

李慧芝說，後續將依據「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」以及「行政院院本部職場霸凌防治申訴及調查處理要點」等相關規定，由行政院「安全及衛生防護委員會」的外部委員，就相關事實進行必要釐清。

顏慧欣1974年出生，美國威斯康辛大學法學碩士、博士，曾任經濟部法規會委員、中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長、台灣美國事務委員會主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表等職務。顏慧欣父親是前財政部長顏慶章。

台美關稅 談判團隊 對等關稅 顏慧欣 職場

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