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顏慧欣生前受經貿辦長官壓力？ 政院：了解中

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
對美關稅談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照片
對美關稅談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照片

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，陸續有匿名消息指出，顏生前疑似受到經貿辦長官的壓力，儘管未點名，但外界已將矛頭指向經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。據了解，相關內容雖被網友揭露，但未有人通報職場霸凌平台，政院正了解中。行政院發言人李慧芝昨回應媒體時一度哽咽說，「其實我真的很難過她的離世，但在她生前的時候並沒有聽到相關的內容」。

媒體昨曝光楊珍妮任職國貿局長時的錄音內容，提及她似乎常對下屬咆哮、怒罵，包括「做不好就是要改正，改正就是罵嗎」、「說我整天在罵你，我有這樣講過你嗎」。對此，楊珍妮指出，她離開國貿局已久，不清楚相關情事，也感謝過去同仁協助。

曾與楊珍妮共事過的人士表示，楊處事不假辭色、對人嚴格，是為確保工作順利推動，才嚴格要求細節。

隨著風波越演越烈，各界關注行政院是否立案調查？李慧芝昨說，有關各界關注的議題，「我們已經進行了解」，行政院長卓榮泰也提及，這次談判團隊付出非常大精力，希望同仁工作時保持身心健康。

李慧芝表示，卓揆與行政院副院長鄭麗君對顏慧欣的離開感到心痛不捨，也感謝顏在對美談判期間戮力完成國人交付給行政團隊的使命，卓揆將核頒一等功績獎章。

顏慧欣 談判團隊 職場霸凌 卓榮泰 鄭麗君 楊珍妮

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