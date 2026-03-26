行政院：核能態度不變 核安檢查最晚2027年底送審

針對核能議題，行政院發言人李慧芝今天說，政府對二次能源轉型目標不變，對核能態度也沒有變，現階段持續發展多元綠能以及二次能源轉型。經濟部指出，盡快在1.5年到2年完成核安檢查，預計最晚能在2027年底送核安會審查。

總統賴清德日前談及能源議題時表示，核二、核三具重啟運轉條件，引發外界高度關注。

行政院今天舉行院會後記者會，媒體詢問，行政院是否會提案修正環境基本法、氣候變遷因應法，刪除「非核家園」條文。

李慧芝回應，過去包括蘇聯車諾比、美國三哩島、日本福島核電廠等重大核安事故發生後，各國都興起對核能的檢討與反思，也要再次強調，政府對二次能源轉型目標不變，包括多元綠能、深度節能、先進儲能都已有相當成效。

李慧芝說，政府對核能態度也沒有改變，就是要在核安無虞、核廢有解、以及有社會共識狀態下，現階段是持續發展多元綠能以及二次能源轉型，目前綠能發電也有相當成果，包括去年全國再生能源發電量已達378億度，超越核三加核二的總發電量，另外全國的風光裝置容量也成長將近10倍，去年約來到20GW。

李慧芝表示，綠電方面是由企業直接採購，2025年與2020年相比，成長幅度達2300%。此外，依據目前立法院通過核子反應器設施管制法，部分核電廠是具有重新啟動的條件，但首先台電還是要先經過自主安全的報告，還要再提交核安會審核，因此還有一段相當長的流程。

經濟部主任秘書莊銘池指出，會依照時程在3月底將核三再運轉計畫送核安會，昨天經濟部長龔明鑫也一直強調，經濟部會盡快在1.5年到2年完成核安檢查工作，預計最晚可以在2027年底送核安會審查，因核安是最大前提，會依照核安前提推動核二、核三再運轉計畫。

此外，全國廢核行動平台今天上午也在行政院前召開記者會表示，反對賴總統提出核二、核三「再運轉計畫」，核電重啟不只是行政程序，而是重大公共決策，政府應負起政策責任，正面回應核廢料最終處置與核安風險。