快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院：核能態度不變 核安檢查最晚2027年底送審

中央社／ 台北26日電

針對核能議題，行政院發言人李慧芝今天說，政府對二次能源轉型目標不變，對核能態度也沒有變，現階段持續發展多元綠能以及二次能源轉型。經濟部指出，盡快在1.5年到2年完成核安檢查，預計最晚能在2027年底送核安會審查。

總統賴清德日前談及能源議題時表示，核二、核三具重啟運轉條件，引發外界高度關注。

行政院今天舉行院會後記者會，媒體詢問，行政院是否會提案修正環境基本法、氣候變遷因應法，刪除「非核家園」條文。

李慧芝回應，過去包括蘇聯車諾比、美國三哩島、日本福島核電廠等重大核安事故發生後，各國都興起對核能的檢討與反思，也要再次強調，政府對二次能源轉型目標不變，包括多元綠能、深度節能、先進儲能都已有相當成效。

李慧芝說，政府對核能態度也沒有改變，就是要在核安無虞、核廢有解、以及有社會共識狀態下，現階段是持續發展多元綠能以及二次能源轉型，目前綠能發電也有相當成果，包括去年全國再生能源發電量已達378億度，超越核三加核二的總發電量，另外全國的風光裝置容量也成長將近10倍，去年約來到20GW。

李慧芝表示，綠電方面是由企業直接採購，2025年與2020年相比，成長幅度達2300%。此外，依據目前立法院通過核子反應器設施管制法，部分核電廠是具有重新啟動的條件，但首先台電還是要先經過自主安全的報告，還要再提交核安會審核，因此還有一段相當長的流程。

經濟部主任秘書莊銘池指出，會依照時程在3月底將核三再運轉計畫送核安會，昨天經濟部長龔明鑫也一直強調，經濟部會盡快在1.5年到2年完成核安檢查工作，預計最晚可以在2027年底送核安會審查，因核安是最大前提，會依照核安前提推動核二、核三再運轉計畫。

此外，全國廢核行動平台今天上午也在行政院前召開記者會表示，反對賴總統提出核二、核三「再運轉計畫」，核電重啟不只是行政程序，而是重大公共決策，政府應負起政策責任，正面回應核廢料最終處置與核安風險。

龔明鑫 核能 核三

延伸閱讀

能源轉型目標不變 政院：核電重啟仍待安全審查程序

圖表看時事／核二核三具重啟條件 圖解3大關鍵時程與機組現況

評估重啟 經部：核三再運轉計畫下周送審、核二待室外乾貯設施完工

評估重啟核二、核三 卓榮泰：台電下周送出再運轉計畫

相關新聞

柯文哲市長任內5大案北檢偵辦中 沈慶京另涉特別背信套利30億元

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，今一審宣判，柯文哲任市長期間被控涉北士科案、南港轉運站BOT案等5大案件，台北地檢分他字案偵辦中，隨著京華城案一審判決，將加速偵辦其他弊案。另，威京集團沈慶京涉主導鼎越開發得標京華城土地，「左手換右手」套利30億元，北檢仍偵辦中。

柯文哲一審宣判 台灣國：明日黃國昌 小草反喊明日賴清德

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，從檢方發動偵查後起訴，到今天台北地方法院宣布判決，歷時約一年半的時間，柯文哲案堪稱近年最受矚目宣判，北市警局長林炎田也到場坐鎮維安。

宣判前媒體問柯文哲「2028交棒黃國昌？」 柯未答

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院今宣判，李文宗、應曉薇、沈慶京和柯文哲陸續到庭聽宣。柯文哲約在下午2點21分踏進北院，支持者大喊「小草挺柯P，柯文哲清清白白」等口號。

黃敏惠砲轟中央建輕軌中央欠嘉義一個公道 籲速推動輕軌建設

嘉義市長黃敏惠上午在智選假日酒店國旅住宿補助記者會，針對嘉義輕軌建設向中央政府公開喊話。黃敏惠直言，中央對輕軌建設「真的欠嘉義一個公道」，並強調嘉義縣市已就地方負擔經費達成共識，呼籲中央應履行承諾，協助解決嘉義長期以來的交通接駁難題。

訪美成果報告！盧秀燕強調全世界都缺無人機 穿針引線力拚第十大產業

台中市長盧秀燕訪美，國民黨議員稱讚成果豐碩，民進黨議員質疑沒有實質作用。盧表示，美方對無人機需求非常大，不只是戰爭，民生、商業乃至救災都有需要，但目前全世界量能都不足；市府已經在穿針引線，爭取讓無人機產業成為台中的第十大產業。

鄭麗文買通媒體說民進黨喊告 國民黨：公布標案補助別製造寒蟬

國民黨主席鄭麗文昨在中常會指「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」，民進黨要求收回言論道歉，否則提告。國民黨表示，執政黨面對質疑，不先說清楚、講明白，卻第一時間揚言提告，企圖以法律手段製造寒蟬效應、壓制監督聲音，這種作法不是在追求真相，而是在掩蓋問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。