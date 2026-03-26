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非核轉向 受美方壓力？龔明鑫否認

聯合報／ 記者陳儷方洪安怡／台北報導

核能電廠延役議題持續升溫，經濟部龔明鑫昨表示，台電已啟動自主安全檢查，預估相關作業約需一點五至兩年，才能提交核安會進行專業審查，是否在二○二八年重啟核電，仍須視核安會的審查與結果而定。至於核能重啟後，核能發電是否成為長期穩定基載？龔明鑫說，發電能力要視自主安全檢查結果而定。

立法院經委會昨邀經濟部與台電，提出「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府重啟核電三原則之歷年進度與現況說明」專題報告。立委邱議瑩關切中東局勢造成全球能源危機，台灣的能源配比是否重新調整？

龔明鑫指出，能源配比持續滾動檢討，但核電政策仍是關鍵變數，若核電確定重啟，整體結構將隨之調整。不過，此時用電需求大幅成長，尤其ＡＩ等新興產業帶動電力消耗，使整體用電規模迅速擴大，各類能源供給同步變動，在「分母、分子都在變」的情況下，難以訂出固定且具體的配比目標。

立委張嘉郡關切台美對等貿易協定（ＡＲＴ）是否納入核能採購規範，並質疑政策轉向受美方壓力；龔明鑫否認，強調是因應法律修正才啟動相關程序。

談及核廢料處置，龔明鑫表示，國際處理時程分為短期燃料池濕式貯存、中期採用乾式貯存及最終處置。

龔說，目前全球僅芬蘭有最終處置場規畫，台灣現階段重點在於做好乾式貯存，也已成立專責辦公室啟動最終處置的長遠規畫。

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