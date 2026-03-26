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重啟核電…王世堅力挺賴清德：為台灣好 都是對的

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰林麗玉張策／連線報導
民進黨立委王世堅昨天表態稱，若是為台灣好，前朝政策隨時局調整是對的。圖／聯合報系資料照片 胡經周
民進黨立委王世堅昨天表態稱，若是為台灣好，前朝政策隨時局調整是對的。圖／聯合報系資料照片 胡經周

賴清德總統拋出「核二、三廠已具備重啟條件」，各界關注賴政府是否有意推翻前總統蔡英文的「非核家園」目標，民進黨英系立委王世堅昨天表態稱，若是為台灣好，前朝政策隨時局調整是對的，相信黨內都會支持，沒所謂互相作對。在野立委則喊話賴總統，應以緊急命令加速重啟核二、三廠。

賴總統日前的說法，被質疑從「反核」變「返核」，引發綠營支持者及反核團體不滿，在黨內也掀起正反論戰，部分立委認為貿然碰觸重啟核電議題，將觸動敏感神經，顯得自我打臉，另一派立委則認為隨著半導體、ＡＩ高速發展，回應產業界對未來供電的憂心，是政府無可迴避的課題。

王世堅昨出席民進黨中執會受訪時，力挺賴清德。王世堅說，現今時局變化太大，有時無法說某項單一政策永遠是對的，必須因應當前局勢，「誰能預料中東突然爆發戰火？戰火延續多久，連主導局勢的美國總統川普都無法斷言」，因此很多事情必須「因勢利導」。

王世堅說，只要政策調整是為台灣社會好，都是對的，相信總統做決定前已深思熟慮。被問到蔡英文的態度，王世堅說「不在其位，不謀其政」是蔡現在的態度。

至於行政院長卓榮泰稱「反核不是神主牌」，台北市長蔣萬安表示，他一直呼籲中央應務實面對能源政策，現在民進黨應要為過去長期反核的錯誤能源政策負起責任。

國民黨新北市長參選人李四川也說，台灣產業發展需要穩定供電，核電在能源結構中具有一定角色，但前提必須是安全，在安全無虞前提下，他支持核二持續使用；但目前中央對於是否重啟核二的態度講得不清不楚，應向新北市民及全國人民清楚說明。

對核廢料處理問題，李四川指出，國際上許多使用核能的國家已透過科技處理，甚至可再利用，相關作法可供參考。若行政院未來針對核二是否啟用召開安全評估會議，應讓新北市府派員參與，地方政府掌握相關資訊，才能回應市民對安全的關切。

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