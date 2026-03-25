核電政策轉彎…醫轟賴清德是「政治乩童」自毀神主牌 預判他的下一步

賴清德總統日前談及核二、核三廠具重啟條件，在野質疑下架「反核神主牌」；行政院長卓榮泰辯稱，反核非神主牌，核電重啟按照程序走。時事評論者、醫師沈政男痛批賴是「政治乩童」開始自毀神主牌，並預判他下一張神主牌是「台獨」。

昔日民進黨推動「非核家園」，賴清德日前卻指「核二、核三廠具重啟條件」，在野黨質疑能源政策轉彎下架「反核神主牌」，行政院長卓榮泰昨答詢明確表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」，核電重啟按照程序走，有備無患。

沈政男指出，賴在2017年曾說「主張台獨不管擔任哪個職務都不變」，顯然台獨是他一生的政治信仰，但當政治立場成為信仰，就會死抱錯誤信念不放，即使擔任總統，暫時不能再講台獨也不放棄，便扮演「政治乩童」迂迴設法實踐「神諭」。

而原本僅是謝長廷助理的卓榮泰，後來當了議員與立委，就因為賴清德找不到人，但需要一個執行幕僚，便讓他擔任行政院長，兩年多來兩人一起背著台獨神主牌，宛如台灣民俗所說的乩童與桌頭，搞出種種違法亂政的舉措。

他進一步表示，綠營常講藍白，尤其是白營，是邪教，可他們連個教都不是，就是乩童與桌頭帶領的政治民俗信仰。至於綠營支持者，很簡單，「Team Taiwan」就是咒語，政治乩童一唸，大家就跟著起舞了。

如今政治乩童開始自毀神主牌，說要恢復核電了。而從他講國民黨不如日本殖民、封殺李貞秀等，可看出另一張神主牌就是台獨。若2026民進黨選得不錯，賴覺得這樣手法有效，將往台獨之路繼續邁進，到了2028連任成功更完全沒懸念了。