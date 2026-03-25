對賴總統擁核難苟同 環盟：不公不義不負責

賴清德總統日前表示，台電3月底前將提送核二、核三再運轉計畫至核安會審查。台灣環境保護聯盟今透過聲明表示，賴總統重啟核電的理由包含依法辦理、因應碳關稅、提供AI算力、提高能源安全和韌性等，但對這樣的擁核言論難以苟同，而發展不適合台灣的核電，是非常不公不義、不負責任的作法。

環盟表示，去年核管法的修法是讓運轉執照屆期40年停機後的老舊核電機組得以申請再運轉，並沒有強制台電要申請再運轉。其次，能源有許多形式，其選擇要依照國家的自然和社會條件而定，低碳電力要選綠能而不選核電的選擇也是如此。

環盟指出，台灣沒有發展核電的條件，核電的3大事故，美國三哩島、前蘇聯車諾比、日本福島都是發生在核能先進國家，凸顯核電危險的本質，這些國家國土面積比台灣大、人口密度比台灣低，其核電風險遠低於台灣，但台灣地狹人稠、地震颱風頻仍，並無發展核電的自然和社會條件，萬一發生重大事故，將導致台灣的滅亡。

環盟表示，「環境基本法」第23條規定，政府應訂定計畫逐步達成非核家園目標，經過40多年有核電運轉的時期，台灣終於在去年5月17日達成法律規定的非核家園目標，這是民進黨政府令人肯定的重大施政成果，這樣的成果應該極力確保，而不是以經不起檢驗的理由想要背棄。

環盟說，賴總統認為核綠可以共存，增加能源多元性和增強能源安全與韌性，但「核綠共存」的結果將落入「以核擋綠」的後果，其結果是綠電占比不足，不利於能源多元化、本土化以及能源安全與韌性的提升，而台灣核電廠都是發電量大的機組，只要輸配電系統或冷卻水系統等受到破壞就可能會導致跳機，造成停電和缺電；更嚴重的是，導致爐心熔毀、大量輻射外洩的核子事故，就算核電正常運轉，也會產生更多的難以處置的核廢料，遺毒子孫。

環盟強調，台灣資源及環境負荷能力有其限度，台灣需要低汙染、低碳排、低耗水、低耗能的產業，政府不應讓AI資料中心等高耗電產業大量設置，爭奪民生用電，然後再以電力不足為由，發展不適合台灣的核電，這是非常不公不義、不負責任的作法。