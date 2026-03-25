賴總統提核二、核三重啟 羅智強偕賴士葆喊：用緊急命令加速

賴清德總統日前表示，核二、三已具備重啟條件。國民黨立委羅智強今邀立委賴士葆一起散步，兩人談及重啟核電議題，一致認為台灣的能源危機已然浮現，賴總統應認真思考以「緊急命令」精簡行政程序。

羅智強今早與賴士葆一起進行國政散步，討論重啟核電議題。羅智強說，民進黨政府急轉彎，行政院長卓榮泰稱「反核不是神主牌」。事實上，「反對新設核能發電機組，限期關閉現有核電廠」，仍清清楚楚寫在民進黨的黨綱上。

賴士葆指出，過去民進黨政府逼著全民花錢供養綠電大戶，錯誤的能源政策源於錯誤的黨綱，廢核政策浪費上千億，更使台灣社會空轉。

賴士葆認為，目前政府規畫的核電重啟時程，恐怕緩不濟急。他質詢核安會時就特別指出，「賴總統在2023年競選期間曾表示，核電機組可於緊急情況啟用」。若中東戰火持續，能源供應受阻，賴總統可發布「緊急命令」，大幅縮短重啟核電時程。

羅智強說，賴清德感謝立法院通過「核管法」修法，讓核二、核三具備重啟條件；但去年修法時，民進黨立委全部投下反對票。

羅智強說，去年5月美國總統川普簽署行政命令，預計在2050年前要把美國的核能電力將提升4倍。全世界都在積極發展核能，歡迎賴清德回到正確的道路，但也應該為民進黨長期以來的錯誤能源政策，向全國人民道歉。

羅智強說，雖然賴總統準備重啟核電，不過經濟部表示，最快2028年時才能重啟核三。當前中東局勢險峻，在戰爭威脅與全球能源搶奪下，台灣可能隨時面臨「斷氣、斷電」危機。

羅智強表示，他十分認同賴士葆看法，請賴總統別忘了自己的競選承諾。台灣的能源危機已然浮現，賴總統應認真思考以「緊急命令」精簡行政程序。優先讓具備運轉條件的核三廠投入供電行列，守護台灣民生經濟。