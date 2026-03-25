核電重啟有美方壓力？經濟部長龔明鑫：沒有欸

重啟核電議題持續延燒。立委張嘉郡25日於立法院經濟委員會指出，日前簽署的台美對等貿易協定（ART）相關章節，已納入核能採購規範，關切政府政策轉向是否受到美方壓力。對此，經濟部長龔明鑫嚴正否認，強調行政團隊是因應相關法律修正後，才啟動自主安全檢查。

核電重啟時程最快須至2028年，張嘉郡與立委謝衣鳯皆質疑是否有加速空間。龔明鑫表示，經濟部尊重核安會專業審查，安全為首要前提。台電董事長曾文生則補充，台電正同步進行內部盤點以爭取時程，但核安程序須依法進行，不會為求速度而簡化必要的安全評估。

由於近期中東局勢動盪導致國際原油價格上揚，國內通膨壓力迫在眉睫。張嘉郡警示，基於原油帶動的石化下游副產品，如民生常用的塑膠袋，每包已從20元漲至25元，預估一家4口每個月生活開銷恐增加5,000元至7,500元。中東戰事若拉長恐引發「1980年代式」的連鎖通膨，要求經濟部除了穩定電價，更應緊盯原油副產品漲價對家戶開支的衝擊。

龔明鑫回應，經濟部已啟動穩定物價機制，油價除依既有公式調整外，亦透過「亞鄰最低價」機制吸收部分漲幅，目前吸收比例約60%。他表示，行政院穩定物價小組已改為每周召開會議，持續監控整體物價走勢，力求減輕民眾負擔。

針對目前的相關能源存量，龔明鑫說明，目前燃煤存量逾40天，高於法定30天；天然氣約12天，也優於法定11天；石油存量則達150天，遠高於法定90天。他強調，即便中東情勢持續緊張，政府已透過分散採購來源，包括增加自美國進口，以確保能源供應穩定。

此外，謝衣鳯引用智庫報告指出，2029年AI算力中心用電量將為目前的6.5倍，憂心在電力供應不穩下，恐出現「斷電（shutdown）」風險，並影響半導體產業競爭力。她並以南韓擁有26座核電機組為例，指出其具備低碳且穩定的電力優勢，台灣恐因此面臨訂單外流壓力。

對此，龔明鑫回應，AI產業初期用電基數仍低，目前電力規劃足以支應需求，且包括台積電在內的重大投資案，在進駐前台電均已納入整體電力調配，「目前不會有缺電危機」。