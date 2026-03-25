6月天然氣完成一半調度 核電將成長期基載？龔明鑫：未定

中東戰事持續，台灣的天然氣來源缺口持續需要調度填補。經濟部長龔明鑫今日表示，3、4、5月天然氣存量都有12天以上，6月已則完成一半的調度，氣源穩定，供應發電也沒問題。至於核能重啟後，核電發電是否成為長期穩定基載？龔明鑫表示，發電能力要視自主安全檢查結果而定。

經濟部與台電今日應邀至立法院經濟委會員，專題報告「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府重啟核電三原則之歷年進度與現況說明」。

龔明鑫表示，有關核電重啟，經濟部將以開放而謹慎的態度評估是否滿足核電三原則，並對新型核能技術保持開放態度，持續追蹤國際發展趨勢，承諾核廢料最終處置不會位於核電廠。

立委邱議瑩質詢指出，現在天然氣發電占比將近50％，中東戰事期間天然氣調度情形如何？龔明鑫表示，現在調度部分3、4、5月已經完成，6月則有一半已調度完成，會持續穩定天然氣供應，確保發電沒有問題。

邱議瑩質詢中東局勢造成全球能源危機，台灣的能源配比是否重新調整？龔明鑫回應，現正在嘗試做一些調整，但還不確定核能是否能重啟，一旦確定可重啟，則能源配比就會產生一些改變，但最主要的是用電需求變得很大，分子分母都在改變，因此現階段難以設定目標。

至於未來核二核三回鍋發電後的定位是短期備援？過渡電源還是穩定基載？龔明鑫表示，現在正在自主安全檢查，機組還能發電多久時間，要看檢查的結果。

台電董事長曾文生則是表示，現在面臨比較大的難題是高階核廢的最終處置，目前除了北歐的瑞典芬蘭外，其他國家也都還沒有很明確的方案，台灣也還在選址。