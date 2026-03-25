快訊

無奈馬英九「忘了很多事」 蕭旭岑駁背信指控：我什麼事都跟他報告

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

非核轉彎挨批 吳思瑤：嚴肅能源問題 不要讓政治凌駕專業

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德日前表示，核二、核三廠具備重啟條件，被視為「非核政策急轉彎」表態。對此，民進黨立委吳思瑤今表示，目前只是進入安全檢測階段，只是核安三原則中第一個步驟而已，後續還有核廢是否有解、社會有無共識。

吳思瑤表示，賴總統是在闡述立法院核管法通過之後，台電、核安會、經濟部等相關部門必須依法行政。這確實是立法院通過的法律，但大家不需要奏下定論，未來的核二核三目前只是送出再運轉計劃，還有長達兩年的自主安全檢測，這些都在未定之天。「Just begining not ending，更不是終局，也不是政策的拍板。」

吳思瑤指出，希望讓核能這個嚴肅的能源問題回到專業，不要讓政治凌駕專業。現在進入安全檢測階段，那就讓程序去進行，這不過是核安三原則當中的第一個步驟而已。必須先過了核安是否無虞這關，後面還有核廢是否有解、社會有無共識，所以核電重啟都需要過關斬將，just begining not ending，讓專業去做專業該做的事，而不是政治凌駕專業。

吳思瑤說，現在台灣最重要的、一天也不能等的是軍購案及總預算案，重啟核電這個二次能源轉型的大政策推動，是以年為單位的，而以天為單位且需快速面對的是軍購案和總預算，真的不要被有心人士轉移焦點，不要在這個關鍵時刻讓軍購案被淹沒了。

台電 經濟部 賴清德

延伸閱讀

卓揆：反核不是神主牌 經部對新式核能持開放態度

卓榮泰：2032前能源供應無虞 核電重啟依三原則推進「有備無患」

重啟核電…李文忠籲辦大辯論 詹順貴批牽拖「當人民笨蛋」？

非核政策轉彎 民團炸鍋、綠營質疑聲起

相關新聞

李四川：安全前提支持核二延役 籲中央明確說明是否支持核二恢復運轉

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜，接受媒體聯訪時，針對核二延役與核能政策指出，中央應明確說明是否支持核二恢復運轉，他並表態，在安全無虞前提下，支持核二持續使用。

6月天然氣完成一半調度 核電將成長期基載？龔明鑫：未定

中東戰事持續，台灣的天然氣來源缺口持續需要調度填補。經濟部長龔明鑫今日表示，3、4、5月天然氣存量都有12天以上，6月已則完成一半的調度，氣源穩定，供應發電也沒問題。至於核能重啟後，核電發電是否成為長期穩定基載？龔明鑫表示，發電能力要視自主安全檢查結果而定。

非核轉彎挨批 吳思瑤：嚴肅能源問題 不要讓政治凌駕專業

總統賴清德日前表示，核二、核三廠具備重啟條件，被視為「非核政策急轉彎」表態。對此，民進黨立委吳思瑤今表示，目前只是進入安全檢測階段，只是核安三原則中第一個步驟而已，後續還有核廢是否有解、社會有無共識。

影／核三運轉40年設備待檢測 龔明鑫：延役成本費用目前難估算

核電重啟議題備受關注，經濟部長龔明鑫今天表示，台電已啟動核二、核三廠延役前的自主安全檢查，相關再運轉計畫未來須送核安會審查，預估台電端的自主安全檢查準備作業約需1.5年至2年，至於最終能否實施、何時通過，這並非經濟部權責，仍須視核安會的審查而定。在成本方面，因核三廠已經運轉40年，還需要經原廠西屋公司評估，目前還無法估計。

卓榮泰稱反核非神主牌 蔣萬安再重話：負起錯誤能源政策責任

賴清德總統宣布台電將送核二三重啟報告至核安會審，遭質疑「非核家園」轉彎？行政院長卓榮泰昨也稱反核不是神主牌，北市長蔣萬安今天被問及，民進黨將反核入黨綱，現稱非神主牌，是否自己戳破過去長期操弄意識形態？蔣再度喊話民進黨，該負起長期錯誤能源政策的責任、回頭是岸，不要再耽誤台灣發展。

核電重啟要花多少錢？龔明鑫回應了

核電重啟議題備受關注，經濟部長龔明鑫25日表示，針對核能電廠延役，台電已啟動自主安全檢查，相關運轉計畫將送往核安會審查，預估台電端的自主安全檢查準備作業約需1.5年至2年。至於最終能否實施，這並非經濟部權責，仍須視核安會的審查與結果而定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。