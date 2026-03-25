非核轉彎挨批 吳思瑤：嚴肅能源問題 不要讓政治凌駕專業

總統賴清德日前表示，核二、核三廠具備重啟條件，被視為「非核政策急轉彎」表態。對此，民進黨立委吳思瑤今表示，目前只是進入安全檢測階段，只是核安三原則中第一個步驟而已，後續還有核廢是否有解、社會有無共識。

吳思瑤表示，賴總統是在闡述立法院核管法通過之後，台電、核安會、經濟部等相關部門必須依法行政。這確實是立法院通過的法律，但大家不需要奏下定論，未來的核二核三目前只是送出再運轉計劃，還有長達兩年的自主安全檢測，這些都在未定之天。「Just begining not ending，更不是終局，也不是政策的拍板。」

吳思瑤指出，希望讓核能這個嚴肅的能源問題回到專業，不要讓政治凌駕專業。現在進入安全檢測階段，那就讓程序去進行，這不過是核安三原則當中的第一個步驟而已。必須先過了核安是否無虞這關，後面還有核廢是否有解、社會有無共識，所以核電重啟都需要過關斬將，just begining not ending，讓專業去做專業該做的事，而不是政治凌駕專業。

吳思瑤說，現在台灣最重要的、一天也不能等的是軍購案及總預算案，重啟核電這個二次能源轉型的大政策推動，是以年為單位的，而以天為單位且需快速面對的是軍購案和總預算，真的不要被有心人士轉移焦點，不要在這個關鍵時刻讓軍購案被淹沒了。