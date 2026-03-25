影／核三運轉40年設備待檢測 龔明鑫：延役成本費用目前難估算

核電重啟議題備受關注，經濟部長龔明鑫今天表示，台電已啟動核二、核三廠延役前的自主安全檢查，相關再運轉計畫未來須送核安會審查，預估台電端的自主安全檢查準備作業約需1.5年至2年，至於最終能否實施、何時通過，這並非經濟部權責，仍須視核安會的審查而定。在成本方面，因核三廠已經運轉40年，還需要經原廠西屋公司評估，目前還無法估計。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長龔明鑫率台灣電力公司董事長曾文生，就核二、核三廠自主安全檢查現況、再運轉計畫，以及政府「重啟核電三原則」歷年推動進度進行專案報告並備詢。龔明鑫指出，我國核能政策長期受時空背景與社會民意影響而多次調整。2002年通過的「環境基本法」確立非核家園為長期政策方向；2011年日本發生福島核災後，當時政府進一步確立核一、核二與核三廠不再延役的政策立場，2014年則宣布核四封存。

龔明鑫表示，2021年核四重啟公投未獲通過，但隨國際社會朝向淨零碳排發展、能源與環境情勢改變，我國能源政策也出現新的討論空間。2025年5月立法院修正通過「核子反應器設施管制法」第六條，建立核電廠在執照屆滿後仍可依法申請換發的法源基礎，為未來核電廠延役與再運轉提供制度依據。

經濟部長龔明鑫上午到立法院經濟委員會備詢。記者林澔一／攝影