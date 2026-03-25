卓榮泰稱反核非神主牌 蔣萬安再重話：負起錯誤能源政策責任

賴清德總統宣布台電將送核二三重啟報告至核安會審，遭質疑「非核家園」轉彎？行政院長卓榮泰昨也稱反核不是神主牌，北市長蔣萬安今天被問及，民進黨將反核入黨綱，現稱非神主牌，是否自己戳破過去長期操弄意識形態？蔣再度喊話民進黨，該負起長期錯誤能源政策的責任、回頭是岸，不要再耽誤台灣發展。

蔣萬安今天上午出席台灣人工智慧博覽會AI EXPOTaiwan開幕，對於行政院長卓榮泰昨天在立院答詢時提到，反核這個議題不是神主牌。

蔣萬安今天受訪說，他一直強調、也呼籲中央政府，應該要務實來面對能源政策。現在民進黨應該要為過去長期反核這樣的錯誤能源政策，負起責任，回頭是岸不要再耽誤台灣的發展。