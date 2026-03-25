核電重啟要花多少錢？龔明鑫回應了

核電重啟議題備受關注，經濟部長龔明鑫25日表示，針對核能電廠延役，台電已啟動自主安全檢查，相關運轉計畫將送往核安會審查，預估台電端的自主安全檢查準備作業約需1.5年至2年。至於最終能否實施，這並非經濟部權責，仍須視核安會的審查與結果而定。

龔明鑫指出，目前核電廠仍處於自主安全檢查階段，實際延役成本目前難以精確估算。由於核三廠等設施已運轉40年，必須待西屋公司等原廠專業人員進行全面檢測，確認基礎設施的老化狀況後，才能進一步評估設備更新需求與整體財務支出。

談及核廢料處置，龔明鑫說明，目前國際處理時程分為短期燃料池濕式貯存、中期採用乾式貯存及最終處置。目前全球僅芬蘭有最終處置場規畫，台灣現階段重點在於做好乾式貯存，也已成立專責辦公室啟動最終處置的長遠規畫。

針對外界憂心天然氣存量不足、建議引進核融合技術分散風險，龔明鑫回應，目前天然氣國際調度順利，3、4、5月的供應已準備就緒，6月份調度亦完成過半，供應並無疑慮。至於核融合等新技術，國家原子能科技研究院已有相關計畫持續追蹤與研究，會持續關注。

對於電價調整議題，龔明鑫強調，3月電價費率審議會即將召開，最終調整與否由審議會決定。不過，政府目前的核心政策方向是以「穩定物價」為優先，經濟部會向審議會表達此一立場。