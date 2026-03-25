反核社運大將批賴清德總統「走回頭路」 余國信：令人難以接受

賴清德總統近日針對能源政策表示，核二、核三廠具備重啟條件，被視為「非核政策急轉彎」表態，不僅在民進黨內部掀起討論，也讓反核團體群起反彈，2013年發起大嘉義廢核行動聯盟的獨立書局洪雅書房主人余國信直言，台灣反核論述累積超過20年，如今政策轉折，令人難以接受。他批評，此舉形同否定過去努力，並質疑決策過程缺乏社會溝通，呼籲政府應儘速透過核安會與環評機制重新檢視政策，避免錯誤擴大。

余國信強調，台灣處於能源轉型關鍵期，不應再走回頭路，他指出，日本已開始發展「鈣汰礦」，鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）是具備高轉換效率（>26%）、低製造成本及輕薄柔性優勢的「第三代太陽能」技術。今年進入商業化元年，其與傳統矽晶結合的「疊層技術」能突破單一材料物理極限（效率達33%+），未來將廣泛應用於建築整合（BIPV）、車輛、室內弱光等領域，預期將顛覆現有光電產業 生態。

他認為，台日關係緊密，台灣又是全球半導體重鎮，應強化與日本綠能技術上的合作，推動太陽能升級與發電效率提升，以因應AI與高算力產業帶來龐大用電需求，而非重啟核電作為解方。

回顧歷史，2013年大嘉義廢核行動聯盟成立時，吸引逾百名支持者參與，當時生態學者陳玉峰呼籲串聯全台力量，推動廢核與新能源發展。經過十餘年努力，

「非核家園」理念逐步落實，如今政策可能轉向，也讓反核人士憂心過去成果遭到動搖。面對能源安全與供電壓力的雙重挑戰，核能去留再度成為社會焦點。隨著政策風向變化，是否引發新一波反核行動、甚至掀起全國性能源大辯論，仍有待後續觀察。