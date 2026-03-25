卓揆：反核不是神主牌 經部對新式核能持開放態度

行政院長卓榮泰昨（24）日表示，反核不是神主牌，核電重啟按照程序走，有備無患，至於新核能，台灣如果也能討論使用的話，「那是另外一個境界了。」

卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢，針對賴清德總統日前談及核二、核三具重啟條件，引發各界熱議。卓榮泰強調，經濟部評估2032年前能源供應無虞，但是國際情勢變化萬端，中東戰事何時結束，以及結束後影響多大，都非現在所能評估。

卓榮泰提到，立法院修正核管法後，多了一項選擇，政府必定在三原則（核安無虞、核廢有解、社會有共識）下，才有辦法依程序往前走。目前已進入初步程序，台電自主安全檢查後，近期將提出再運轉計畫送經濟部，審定後會送交核安會，「核電重啟按照程序，逐步向前走，有備無患」。

有立委詢問，未來若採納新式核能，是否可能興建核五（發電廠）？讓經長龔明鑫一度聽成「核武」，但他隨後表示，如果是新式核能，未來發電廠名稱，現在沒有定論；至於有關新式核能的討論，希望能跟世界同步，立委再追問，核五廠的可能性是存在的嗎？龔回答，現在不做這樣的表示。

對於立委質疑民進黨反核政策大轉彎，卓榮泰也提到，反核不是神主牌，這是從過去環境保護的年代，一直到發生多起核能事件後，全球興起對核能檢討。至於「非核家園推動專案小組」是否廢除，他說，「非核家園」還是在法律當中，只是拿掉年限。

經濟部今日將赴立法院經濟委員會專題報告核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫，及政府重啟核電三原則歷年進度與現況，經濟部書面報告表示，將對新型核能技術保持開放態度，持續追蹤國際發展趨勢。