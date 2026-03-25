立委促加速重啟核電 籲總統發布緊急命令

重啟核電議題受到關注，國民黨呼籲賴清德總統透過緊急命令，加速重啟核電。行政院長卓榮泰昨（24）日表示，發布緊急命令有一定程序，非常嚴謹，目前沒有討論到，「緊急命令是一個很多前提的假設性問題。」

卓榮泰昨日赴立法院備詢，多位立委關注核電重啟。有立委指出，若中東戰事持續延燒，是否可能透過緊急命令加快速度，核三一定要等到2028年才能重啟嗎？卓榮泰回應，目前是沒有討論（緊急命令）。

經濟部今日將赴立法院經濟委員會就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府重啟核電三原則之歷年進度與現況說明」進行專案報告，重啟核電三原則包含核安要確保、核廢料可處理及社會有共識。首先在核安方面，經濟部表示，核安會已於去年10月公告修正核管法部分條文，增訂核電廠運轉執照期滿後的重啟審查要件，經濟部會依法行政，遵循核安會所定相關核安規範。

在核廢料處理部分，經濟部說，長期以來均有縝密處理的規畫，並依循國際慣常處理方式，依序進行「短期暫時貯存、乾式貯存、最終處置」三階段處理。目前無論是蘭嶼或各核電廠已運轉的低階核廢料貯存場，或是台電興建中的用過燃料乾式貯存場均受嚴密督管。此外，經濟部已於去年4月成立「放射性廢棄物處置專案辦公室」，穩健推動核廢料最終處置的選址立法作業。為尋求社會共識，經濟部與台電公司會就核電重啟相關議題，持續向外界溝通說明。

台電也表示，會依循國際作法，循序推動相關制度建置與設施規劃，確保各階段具備對應的技術與管理機制，整體而言，台灣核廢料均依國際成熟路徑進行處理，透過分階段、可控且持續精進的管理機制，穩健推動至最終處置目標。