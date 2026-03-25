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新聞眼／綠能你不能 消耗社會信任

聯合報／ 本報記者屈彥辰

昔日民進黨為推動「非核家園」，不惜將核能妖魔化，並明確寫入黨綱。然而，面對供電吃緊，賴清德總統日前宣布核二、三具備重啟條件，行政院長卓榮泰昨天更表示，「反核不是神主牌」。既然現實已證明再生能源無法獨立支撐國家電力需求，與其狼狽閃躲，不如公開承認過往政策失誤，而非在爭論中繼續耗損國家能源轉型的契機。

此外，國民黨立委羅廷瑋昨天質詢，銷往中國大陸的豬肉須符合「從未餵食乙型受體素計畫」，確保未含萊克多巴胺，台灣卻無此要求；卓榮泰則聲稱「台灣追求國際標準、而非中國標準」，沒必要遵循特定國家的「獨特規範」。

過去民進黨反美牛、反瘦肉精，如今掌權後，面對國人健康，卻連對岸要求的食安標準都無法企及，甚至抹紅為「追求中國標準」。當民進黨高喊「走入國際市場」，國人的健康權恐被犧牲在政治祭壇。

從核安到食安，民進黨始終奉行「綠能你不能」的邏輯。過去的反對是為了奪權，今日的棄守是為了固權，這種雙重標準，不僅打臉過去的自己，也會消耗台灣社會的信任底線。

核能是重大國安議題，不該是哪一個政黨的神主牌。不論反核或返核，各方的爭點在於，政府如何將利益最大化、風險最小化，執政者有責任提出完整的政策評估與說明，除了克服專業技術性問題，更關鍵的是在社會面取得最大共識，以安民心。

電力需求 羅廷瑋 非核家園 民進黨 卓榮泰

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