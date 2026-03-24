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卓揆稱「反核議題不是神主牌」 綠營人士：神主牌變絆腳石？

聯合報／ 記者黃婉婷林海／台北報導

行政院長卓榮泰昨稱「反核議題不是神主牌」，綠營人士說，對民進黨支持者而言，非核家園是過去綠營對抗威權、守護土地的重要價值，如今政府在缺乏社會溝通下的轉彎，何嘗不會感到深深的背棄感？

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，負責任的政府必須為長期經濟發展，確保供電無虞，民進黨長期追求「非核家園」，對安全、核廢處理有堅持，未來仍需更多社會對話。

經濟部今天將至立法院經委會報告「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府重啟核電三原則之歷年進度與現況說明」。經濟部指出，對新型核能技術保持開放態度，持續追蹤國際發展趨勢，並承諾核廢料最終處置不會位於核電廠。

莊瑞雄表示，或許外界對政府立場有不同解讀，但民進黨也勇於接受各界批評，相信國人與民進黨立場一致，若沒有核能安全、社會上沒有共識、核廢料沒有解方，要在台灣重啟核電，是一件不容易的事。

民進黨人士說，過去綠營在黨外及在野時期，與社運團體一同參與反核運動，甚至內化為黨綱及法律的一環，如今卻推說「法律變了只好依法行事」，當年的「神主牌」竟成「絆腳石」，看在支持者眼裡，是否等於親口承認過往堅持其實有「保存期限」？

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