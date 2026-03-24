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盧秀燕：美憂台灣缺電引發國安問題

聯合報／ 記者陳敬丰李成蔭林銘翰／連線報導

賴清德總統日前宣布核二廠、核三廠符合重啟條件，引發議論。台中市長盧秀燕昨天表示，她三月訪美時，美方有主動提及台灣的能源問題，根據美方的長期了解，台灣有電力不足問題，影響民生與產業用電，也會引起國安問題，美方在這方面多次表示擔憂；美方應該也跟賴總統討論過，掌握的資料應該比她還多。

盧秀燕被視為可能的國民黨總統候選人，美方相當重視其能源主張。盧秀燕昨表示，此行與美方討論的議題非常廣泛且深入，其中有一題就是台灣的能源電力；美方長期了解，台灣有電力不足問題，影響民生與產業用電，也會引起國安問題，美方表示關切。事實上，在她出訪之前，就有美國的朋友多次表達過對台灣電力的擔憂，這次出訪美方沒有具體表達希望台灣重啟核能，但的確提出對台灣電力不足的憂心。

賴清德總統（圖）日前宣布核二廠、核三廠符合重啟條件，引發議論。記者林俊良／攝影
賴清德總統（圖）日前宣布核二廠、核三廠符合重啟條件，引發議論。記者林俊良／攝影

外傳賴總統的核能政策是受到美方施壓，盧秀燕說，她並非當事人，無法回答賴是否受到施壓，但如果連她都會接到美方在這方面的意見，相信賴總統身為國家領導人，美方應該也跟他討論過，賴總統掌握到的資料，應該也比她掌握的還要多。

據了解，歐洲商會去年與盧秀燕接觸時，也談及能源問題，還問到市府計畫風電在綠能占比及風電投資獎勵辦法。盧回應，這是中央層級的問題，國家的能源配比，她不太清楚，無法回答。

對於行政院長卓榮泰昨說，「反核不是所謂神主牌」。國民黨立委謝龍介說，既然不是神主牌，那就盡速重啟核二廠、核三廠，並解封核四廠，務實回到台灣需要穩定且便宜的電力。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍質疑，卓榮泰曾任民進黨主席，應回去複習民進黨黨綱的反核訴求，才不會有讓人啼笑皆非的發言；民進黨政府錯誤的能源政策，讓人民付出慘痛代價，除了撥補台電虧損、核四耗費上兆元預算，更有遍布全台的綠能黑金貪腐，當卓要國人感謝中油吸收油價虧損時，人民也想問，民進黨政府何時要為錯誤的能源政策公開道歉？

民進黨政府 卓榮泰 盧秀燕 賴清德 能源政策

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