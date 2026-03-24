聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／蔡規賴不隨 歐美易手政商版圖洗牌

聯合報／ 本報記者賴昭穎林政忠

賴清德總統日前宣布核二、三廠具備重啟條件，不但攸關國家能源結構與供電穩定問題，背後更牽扯外商在台灣能源市場的利益之爭。能源政策彷彿一座巨大冰山，浮出水面的是能源路線相互碰撞，潛藏冰山下則是龐大的國內外商業競合；當民進黨能源路線換軌，甚至不惜推翻長期信仰的「反核神主牌」，牽動的將是政商版圖重新洗牌。

前總統蔡英文執政期間大力推動綠能，以歐商為主的離岸風電開發商成為最大受益者，如今賴政府除了宣布擴大對美採購天然氣，也將評估重啟核電廠，此舉將逆轉前朝在能源領域「重歐輕美」的現實，開啟美商也能分一杯羹的巧門。

蔡政府為落實「二○二五非核家園」目標，全力扶植綠能以取代核能，主要的離岸風電開發商清一色來自歐洲，包括沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金、科里歐、德能英華威等；相形之下，這塊綠能大餅，美商是「看得到、吃不到」。

攤開歐洲商會近幾年的年度建議書，在能源議題主要關切離岸風電相關領域，包括推動進度、國產化爭議、融資支援等；美國商會在過去幾年的白皮書則一再提及我國的供電穩定問題，並質疑台灣的再生能源發展腳步不夠快，因此鼓勵台灣思考「更多能源選項」，等於是拐個彎提醒政府非核政策帶來的問題，以及美商利益被忽略的缺口。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言更是大方表示，美國是現今全球最大的能源出口國，擁有各式各樣能源，世界上其他國家都無可比擬，包括傳統化石燃料如液化天然氣（ＬＮＧ），綠能科技如地熱發電、燃料電池等振奮人心的新科技，無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方；在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（ＳＭＲ），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。

如今能源政策出現「蔡規賴不隨」的徵兆，美商在分食台灣能源資源這塊大餅終於不再缺席。台電要重啟核三，找的是原廠美商西屋公司；至於核二廠，台電要啟動自主安全審查，則是和美商奇異公司簽約，這些經濟部攤在陽光下的都還只是前期工程，對西屋、奇異而言，更可觀的是重啟之後的商機。

此外，行政院副院長鄭麗君簽署的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），我方也承諾美方，「不向引發國安疑慮的國家購買任何核反應爐、燃料棒或濃縮鈾」，這項「綁標條款」除了預告未來重啟核電廠的規畫方向，也保障美國核能業者的入場券。

不只美國核能業者受惠，ＡＲＴ中也允諾台灣將自二○二五年至二○二九年，對美採購四四四億美元的液化天然氣及原油，二五二億美元的電力設備、電網設備等相關。

台中市長盧秀燕昨透露，美方憂慮台灣電力不足的國安問題，賴總統所掌握的資料應該比她還多。對比賴政府近來的所作所為，事實已經不言可喻。

台電 谷立言 能源 離岸風電 能源政策 賴政府

延伸閱讀

AI電力需求、地緣政治風險 台灣拚能源多元增韌性

經濟日報社論／重啟核電是務實的抉擇

重啟核電廠關鍵 2032年後恐陷缺電危機

【重磅快評】台美ART藏核能綁標 賴清德返核是雙重背叛

相關新聞

新聞眼／綠能你不能 消耗社會信任

昔日民進黨為推動「非核家園」，不惜將核能妖魔化，並明確寫入黨綱。然而，面對供電吃緊，賴清德總統日前宣布核二、三具備重啟條件，行政院長卓榮泰昨天更表示，「反核不是神主牌」。既然現實已證明再生能源無法獨立支撐國家電力需求，與其狼狽閃躲，不如公開承認過往政策失誤，而非在爭論中繼續耗損國家能源轉型的契機。

新聞幕後／蔡規賴不隨 歐美易手政商版圖洗牌

賴清德總統日前宣布核二、三廠具備重啟條件，不但攸關國家能源結構與供電穩定問題，背後更牽扯外商在台灣能源市場的利益之爭。能源政策彷彿一座巨大冰山，浮出水面的是能源路線相互碰撞，潛藏冰山下則是龐大的國內外商業競合；當民進黨能源路線換軌，甚至不惜推翻長期信仰的「反核神主牌」，牽動的將是政商版圖重新洗牌。

盧秀燕：美憂台灣缺電引發國安問題

賴清德總統日前宣布核二廠、核三廠符合重啟條件，引發議論。台中市長盧秀燕昨天表示，她三月訪美時，美方有主動提及台灣的能源問題，根據美方的長期了解，台灣有電力不足問題，影響民生與產業用電，也會引起國安問題，美方在這方面多次表示擔憂；美方應該也跟賴總統討論過，掌握的資料應該比她還多。

卓揆稱「反核議題不是神主牌」 綠營人士：神主牌變絆腳石？

行政院長卓榮泰昨稱「反核議題不是神主牌」，綠營人士說，對民進黨支持者而言，非核家園是過去綠營對抗威權、守護土地的重要價值，如今政府在缺乏社會溝通下的轉彎，何嘗不會感到深深的背棄感？

卓揆：反核非神主牌 藍批意識形態綁架台灣

賴清德總統日前指「核二、三廠具重啟條件」，在野黨質疑下架「反核神主牌」，行政院長卓榮泰昨天答詢明確表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」，而是從過去環保年代到多起核能事件，全球興起對核能檢討的觀念；他在本會期施政報告已提到，在核管法修法後會啟動必要程序，一個政策要形成以及依照法律變更後，都跟部會有充分討論。

卓榮泰：2028重啟傳統核能仍未知 台電加速中火燃氣機組更換

賴清德總統日前表示核二、三具備重啟條件，引發朝野議論。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，表示2028年是否會有傳統核能可以重啟，目前都還是未知數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。