新聞幕後／蔡規賴不隨 歐美易手政商版圖洗牌

賴清德總統日前宣布核二、三廠具備重啟條件，不但攸關國家能源結構與供電穩定問題，背後更牽扯外商在台灣能源市場的利益之爭。能源政策彷彿一座巨大冰山，浮出水面的是能源路線相互碰撞，潛藏冰山下則是龐大的國內外商業競合；當民進黨能源路線換軌，甚至不惜推翻長期信仰的「反核神主牌」，牽動的將是政商版圖重新洗牌。

前總統蔡英文執政期間大力推動綠能，以歐商為主的離岸風電開發商成為最大受益者，如今賴政府除了宣布擴大對美採購天然氣，也將評估重啟核電廠，此舉將逆轉前朝在能源領域「重歐輕美」的現實，開啟美商也能分一杯羹的巧門。

蔡政府為落實「二○二五非核家園」目標，全力扶植綠能以取代核能，主要的離岸風電開發商清一色來自歐洲，包括沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金、科里歐、德能英華威等；相形之下，這塊綠能大餅，美商是「看得到、吃不到」。

攤開歐洲商會近幾年的年度建議書，在能源議題主要關切離岸風電相關領域，包括推動進度、國產化爭議、融資支援等；美國商會在過去幾年的白皮書則一再提及我國的供電穩定問題，並質疑台灣的再生能源發展腳步不夠快，因此鼓勵台灣思考「更多能源選項」，等於是拐個彎提醒政府非核政策帶來的問題，以及美商利益被忽略的缺口。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言更是大方表示，美國是現今全球最大的能源出口國，擁有各式各樣能源，世界上其他國家都無可比擬，包括傳統化石燃料如液化天然氣（ＬＮＧ），綠能科技如地熱發電、燃料電池等振奮人心的新科技，無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方；在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（ＳＭＲ），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。

如今能源政策出現「蔡規賴不隨」的徵兆，美商在分食台灣能源資源這塊大餅終於不再缺席。台電要重啟核三，找的是原廠美商西屋公司；至於核二廠，台電要啟動自主安全審查，則是和美商奇異公司簽約，這些經濟部攤在陽光下的都還只是前期工程，對西屋、奇異而言，更可觀的是重啟之後的商機。

此外，行政院副院長鄭麗君簽署的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），我方也承諾美方，「不向引發國安疑慮的國家購買任何核反應爐、燃料棒或濃縮鈾」，這項「綁標條款」除了預告未來重啟核電廠的規畫方向，也保障美國核能業者的入場券。

不只美國核能業者受惠，ＡＲＴ中也允諾台灣將自二○二五年至二○二九年，對美採購四四四億美元的液化天然氣及原油，二五二億美元的電力設備、電網設備等相關。

台中市長盧秀燕昨透露，美方憂慮台灣電力不足的國安問題，賴總統所掌握的資料應該比她還多。對比賴政府近來的所作所為，事實已經不言可喻。