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卓榮泰：2028重啟傳統核能仍未知 台電加速中火燃氣機組更換

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院施政報告並備詢，與經濟部長龔明鑫（右）說明能源相關議題。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院施政報告並備詢，與經濟部長龔明鑫（右）說明能源相關議題。記者曾學仁／攝影

賴清德總統日前表示核二、三具備重啟條件，引發朝野議論。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，表示2028年是否會有傳統核能可以重啟，目前都還是未知數。

卓榮泰今與內閣，赴立法院備詢。國民黨立委羅廷瑋質詢提到，賴總統上周在台中宣布核二、三具備重啟條件等，詢問卓榮泰過去曾參與反核，賴總統宣布是否事先知情？卓揆說，在今年的施政報告當中就明白寫出，這是經過部會充分了解、討論，施政報告寫出的當然就是未來政府重大施政的方向，「核管法」修法後就予以處理。

羅廷瑋說，重啟核二、核三，這是核能還是新核能？卓榮泰表示，當然是傳統核能。羅追問，之前討論的核廢問題、社會共識、核安無慮等，那不是白討論了？卓揆表示，「不會呀」，不是新核能，現在提出自主安全檢查跟再運轉計畫，這就是安全，核電廠的使用年限 40 年是法律規定。

羅廷瑋表示，卓榮泰在逼中部人，官逼民反，多少人罹患肺腺癌？卓榮泰表示，沒有，40年是法定期限，必須除役，委員要了解法律。羅進一步質疑，能源韌性變得脆化。卓揆說，二次能源轉型就是多元發展各方的能源來源，這就是一種韌性。

羅廷瑋說，2028無煤中火應該提前，中部人承受過去的決策成本，用生命來證明政策是錯誤。卓榮泰表示，這10年來用煤量已大量下降，委員必須正視事實。羅追問，核二、核三要重啟，用核能減煤、減碳，2028無煤中火應該做得到，是否堅持2034無煤中火嗎？卓揆說，2028年是否會有傳統核能可以重啟，目前都還是未知數，台電在做的是加速中火燃氣機組的更換。

羅廷瑋說，2028年如果核二、核三重啟，還是堅持2034無煤中火？卓榮泰表示，他去年到台中中火時就說過，那時候沒有所謂重啟不重啟核電廠的問題，他希望能提早到2032，台電也在努力，2028年中部的精密智慧型核心用電量有多少，是否能完全把中火關起來，是委員跟政院共同面對的問題。

羅廷瑋說，他具體建議，以後行政院會直接拉到中部來辦，讓民進黨官員跟民進黨立委何欣純能夠多吸一下台中中部的空氣，何欣純在第九屆立法院力推2025非核家園。卓榮泰說，他常去台中，2025非核家園是在「電業法」裡規定。

賴總統 何欣純 羅廷瑋

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