緊急命令加速重啟核三？ 卓榮泰：目前未討論 需要時審慎思考

賴清德總統先前提出「核二、核三廠具備重啟運轉條件」的說法，引發外界質疑民進黨政府「非核家園」政策立場轉彎。行政院長卓榮泰今天表示，核二、核三廠當然不是新式核能，但是如果國際社會有這樣的討論，我國社會有共識也能夠接受，政府當然必須站在世界潮流。

針對是否發布緊急命令加速重啟核三，卓榮泰則說，這是憲法賦予總統的基本權利，未來將會審慎思考，不過目前沒有討論。

立法院會今天進行施政方針報告，國民黨立委游顥質詢時指出，面對中東局勢持續升溫，國際能源風險不斷上升，行政院祭出延長減稅、油價緩漲及穩定物價等對策，然而這些都不是長遠永續的能源政策，詢問我國是否有戰時能源調度及相關備援機制。

卓榮泰答詢時說明，政府早已啟動緊急應變措施，各部會也都有緊急應變小組，至於行政院的穩定物價委員會，也從每季開會調整為每周開會，目前國營事業大量吸收國際漲幅，就是為了安定社會並且穩定物價，政府必須保障今年3至6月的能源來源。

游顥追問，政府是否持續採取凍漲，卓榮泰則回應，國際情勢風吹草動，稍有訊息就會起伏很大，油價都是依照公式計算，現在也有雙緩漲機制，未來也將因應中東局勢調整，「目前為止，還沒有看到讓專案緩漲機制不使用的狀況，我們可能還要持續一段時間。」

此外，游顥質詢時也關注核能議題，針對賴總統有意重啟核能發電，點名勞動部長洪申翰對此表態。洪申翰答詢時則苦笑說，自己目前在勞動部工作，就是執掌勞動政策業務，「我現在在行政部門，對於非我目前執掌的政策業務，我想就尊重行政院這邊。」

游顥詢問，立法院三讀修正核子反應器設施管制法，卓榮泰去年並未選擇不副署，也形同為能源短缺預留伏筆，中東戰事險峻造成能源缺口，如果未來戰爭一發不可收拾，是否有可能透過行政命令加速核三廠重啟時程。

卓榮泰表示，緊急命令的發布有其程序，「目前沒有提到緊急命令，是否要在什麼時候進行討論」，政府努力穩定所有油氣來源，同時全力進行下半年的規畫，「如果到了下半年都安全有餘裕、國際情勢有所轉變，超越這個討論的過程，或許可以不必發生。」

游顥提醒，如果屆時情況失控，還是必須進行討論，卓榮泰則回覆當然，這是憲法賦予總統的基本權利，未來將會審慎思考，不過目前沒有討論。

游顥再問，核二、核三廠是否為新式核能，卓榮泰當場表示「當然不是」，現在比較可及的技術為小型模組化反應爐（SMR）及核融合，後者在國內已經有初步研議進度，當然還是要跟先進國家取得技術合作。

游顥追問，政府是否有考慮興建核五廠，卓榮泰聽聞後驚訝反問「是指核子武器嗎」，而如果是指新式核能，未來要叫做什麼名字，目前沒有任何定論，未來要跟世界同步，「如果世界上有討論、可以進入商轉，而且沒有核安疑慮、核廢料處理的問題，社會也都有共識能夠接受，當然政府必須站在世界潮流。」